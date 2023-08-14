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  1. Суд инфо

ВККС проверила декларации трех судей на добропорядочность

16:57, 14 августа 2023
Проблемы возникли у судьи Святошинского районного суда Киева Иванны Миколаец.
ВККС проверила декларации трех судей на добропорядочность

В понедельник, 14 августа, состоялось заседание коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины, где рассматривался вопрос о недостоверности (в частности, неполноте) сведений или утверждений, указанных судьями в декларации добропорядочности судьи и декларации родственных связей судьи.

По результатам проверки деклараций судей Комиссия приняла следующие решения:

Ранее сообщалось, что ВККС утвердила рейтинг кандидатов на должности судей местных судов и сформировала резерв на вакантные должности судей. 

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