Автосалоны теперь могут регистрировать автомобили от имени покупателя без нотариуса

Автосалоны получили возможность генерировать доверенность на право представлять интересы покупателя.

Источник фото: hsc.gov.ua

В Украине изменился алгоритм регистрации новых транспортных средств Теперь автосалоны смогут регистрировать транспортные средства от имени покупателя без необходимости нотариального оформления доверенности, а также необязательными становятся «транзитные» номерные знаки.

В Главном сервисном центре объяснили, что автосалоны получили возможность генерировать доверенность на право представлять интересы покупателя.

«Теперь такую доверенность сторонам можно подписать прямо в автосалоне и без нотариуса. Доверенность, а также акт-прием передачи транспортного средства формируется с помощью Единого государственного реестра, на них можно наложить электронную цифровую подпись или подписать бумажный бланк — зависит от того, как удобно покупателю», - сказано в сообщении.

Кроме того, получение «транзитных» номерных знаков для разовых поездок при регистрации нового авто тоже становится необязательным. Покупатель может отказаться от них, информация о чем будет указана в акте осмотра и/или приема.

После оформления необходимых документов между покупателем и продавцом, представитель автосалона может посетить сервисный центр МВД вместо покупателя. И соответственно получить свидетельство о регистрации транспортного средства на имя покупателя и номерные знаки — при этом автомобиль может вообще не покидать территорию салона. А новому владельцу остается только забрать уже зарегистрированное транспортное средство у продавца.

«Эти нововведения упрощают государственную регистрацию новых транспортных средств и не касаются подержанных автомобилей. Ранее для такой регистрации покупатель должен был обратиться к нотариусу для оформления доверенности, если хотел поручить регистрацию автомобиля продавцу. Кроме этого, было необходимо закрепить красные номерные знаки для разовых поездок, чтобы транспортное средство могло доехать до сервисного центра МВД», - отметили в ГСЦ.

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