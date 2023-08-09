Кадровые документы, которые необходимо вести работодателю как в мирное время, так и во время военного положения: список

Федерация профсоюзов напоминает, что трудовым законодательством регламентированы определенные правила использования и оформления работодателем наемного труда. Большинство таких документов обязательны и должны соответствовать определенным стандартам.
Следовательно, к обязательным кадровым документам относятся:
- Штатное расписание. Названия должностей в штатном расписании указываются в соответствии с Национальным классификатором Украины «Классификатор профессий ДК 003:2010», утвержденным приказом Госпотребстандарта Украины от 28 июля 2010 года № 327 с изменениями (№10 от 25.10.2021 г.).
- Правила внутреннего трудового распорядка.
- Табель для учета рабочего времени.
- Приказы по кадровым вопросам (по личному составу). Приказы группируются в соответствии со сроками хранения: приказы длительного срока хранения 75 лет и более и приказы временного срока хранения до 5 лет.
- Книга приказов (журнал учета приказов). Регистрация приказов тоже производится по сроку их хранения.
- Личные карточки работников по форме П-2. Личная карточка предусмотрена Приказом «Об утверждении типовой формы первичного учета № П-2 «Личная карточка работника».
- Трудовые книги работников и Книга (журнал) учета движения трудовых книжек.
- График отпусков.
- Трудовые соглашения (контракты).
- Коллективный договор (для юридических лиц).
- Должностные (рабочие) инструкции работников.
- Журнал ознакомления работников по локальным нормативным актам.
- Положение об охране труда.
- Разрешение на обработку персональных данных и обязательство о неразглашении персональных данных.
- Обязательство о соблюдении конфиденциальной информации (соглашение).
Этот перечень не исчерпывающий, законодательством могут быть предусмотрены другие документы.
Относительно ведения кадровых документов во время военного положения
В свою очередь, должностные лица управления инспекционной деятельности в Запорожской области объяснили, что, согласно статье 7 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель самостоятельно определяет порядок работы кадровых служб на предприятии, а также перечень кадровых документов, которые будут вестись на период военного положения. Среди обязательных документов – штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, табель учета рабочего времени, приказы по кадровым вопросам, личные карточки работников, их трудовые книжки и журнал учета движения трудовых книжек, график отпусков, трудовые договоры, должностные инструкции.
Желательно, чтобы кадровая служба создала цифровые копии упомянутых документов, которые целесообразно разместить на нескольких носителях в разных регионах (жесткие диски компьютеров, флэш-накопители, внешние жесткие диски, карты памяти), сохранить в облачных хранилищах (google-диск, файлообменники и т.п.). Это обезопасит от потери документов в случае физического уничтожения одного из носителей.
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