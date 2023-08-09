Кадровые документы, которые необходимо вести работодателю как в мирное время, так и во время военного положения: список

Трудовым законодательством регламентированы определенные правила использования и оформления работодателем наемного труда.

Федерация профсоюзов напоминает, что трудовым законодательством регламентированы определенные правила использования и оформления работодателем наемного труда. Большинство таких документов обязательны и должны соответствовать определенным стандартам.

Следовательно, к обязательным кадровым документам относятся:

Штатное расписание. Названия должностей в штатном расписании указываются в соответствии с Национальным классификатором Украины «Классификатор профессий ДК 003:2010», утвержденным приказом Госпотребстандарта Украины от 28 июля 2010 года № 327 с изменениями (№10 от 25.10.2021 г.).

Правила внутреннего трудового распорядка.

Табель для учета рабочего времени.

Приказы по кадровым вопросам (по личному составу). Приказы группируются в соответствии со сроками хранения: приказы длительного срока хранения 75 лет и более и приказы временного срока хранения до 5 лет.

Книга приказов (журнал учета приказов). Регистрация приказов тоже производится по сроку их хранения.

Личные карточки работников по форме П-2. Личная карточка предусмотрена Приказом «Об утверждении типовой формы первичного учета № П-2 «Личная карточка работника».

Трудовые книги работников и Книга (журнал) учета движения трудовых книжек.

График отпусков.

Трудовые соглашения (контракты).

Коллективный договор (для юридических лиц).

Должностные (рабочие) инструкции работников.

Журнал ознакомления работников по локальным нормативным актам.

Положение об охране труда.

Разрешение на обработку персональных данных и обязательство о неразглашении персональных данных.

Обязательство о соблюдении конфиденциальной информации (соглашение).

Этот перечень не исчерпывающий, законодательством могут быть предусмотрены другие документы.

Относительно ведения кадровых документов во время военного положения

В свою очередь, должностные лица управления инспекционной деятельности в Запорожской области объяснили, что, согласно статье 7 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель самостоятельно определяет порядок работы кадровых служб на предприятии, а также перечень кадровых документов, которые будут вестись на период военного положения. Среди обязательных документов – штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, табель учета рабочего времени, приказы по кадровым вопросам, личные карточки работников, их трудовые книжки и журнал учета движения трудовых книжек, график отпусков, трудовые договоры, должностные инструкции.

Желательно, чтобы кадровая служба создала цифровые копии упомянутых документов, которые целесообразно разместить на нескольких носителях в разных регионах (жесткие диски компьютеров, флэш-накопители, внешние жесткие диски, карты памяти), сохранить в облачных хранилищах (google-диск, файлообменники и т.п.). Это обезопасит от потери документов в случае физического уничтожения одного из носителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.