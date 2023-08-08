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  1. В мире

Zoom возвращает сотрудников в офисы

13:47, 8 августа 2023
Компания заявила, что новая политика будет внедрена в августе и сентябре по поэтапному графику, который будет отличаться в зависимости от страны.
Zoom возвращает сотрудников в офисы
Источник фото: Reuters/ El Comercio
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Компания Zoom, чей сервис видеосвязи стал синонимом удаленной работы во время пандемии, велела сотрудникам вернуться в офис.

Об этом пишет BBC.

В компании заявили, что считают «структурированный гибридный подход» наиболее эффективным, и люди, живущие в пределах 50 миль (80 км) от офиса, должны работать лично по крайней мере дважды в неделю.

Издание также пишет, что Amazon и Disney являются одними из компаний, которые сократили количество дней отдаленной работы.

Опросы показывают, что сотрудники все еще в некоторой степени держатся за возможность работать из дома.

Компания заявила, что новая политика будет внедрена в августе и сентябре по поэтапному графику, который будет отличаться в зависимости от страны.

В Zoom добавили, что будут продолжать «нанимать самые лучшие таланты, независимо от местонахождения». По состоянию на конец января в компании работало около 8400 человек, более половины из которых базировались в США.

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