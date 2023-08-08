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  1. В Украине

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines хочет возобновить полеты из Ужгорода

16:17, 8 августа 2023
Аэропорт расположен вплотную к словацкой границе, и самолет сразу же после взлета попадает в воздушное пространство страны-члена НАТО.
Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines хочет возобновить полеты из Ужгорода
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Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines предлагает возобновить полеты из аэропорта Ужгород. Об этом сообщил директор авиаперевозчика Вячеслав Герига, пишет профильное издание avianews.

По его словам, Air Ocean Airlines могла бы открыть полеты из Ужгорода, если это будет признано безопасным. Аэропорт расположен вплотную к словацкой границе, и самолет сразу же после взлета попадает в воздушное пространство страны-члена НАТО.

«Аэропорт Ужгород находится у подножия Карпатских гор со стороны Словакии и относительно защищен со стороны востока. Взлетно-посадочная полоса имеет размеры 2038 на 40 метров, что достаточно для безопасного выполнения взлетов и посадок на самолетах Ан-148-100Е», – говорится в обосновании авиакомпании, которое она направила украинским властям.

Если аэропорт Ужгород не откроется для выполнения рейсов с пассажирами, Air Ocean Airlines готова работать за границей на условиях мокрого лизинга — сдавать самолеты вместе с экипажами в аренду другим авиаперевозчикам. По такой схеме сейчас работают украинские авиакомпании SkyUp, «Роза Ветров», Skyline Express (ранее Azur Air Ukraine).

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