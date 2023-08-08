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  1. В Україні

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з Ужгорода

16:17, 8 серпня 2023
Аеропорт розташований впритул до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО.
Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з Ужгорода
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Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines пропонує відновити польоти з аеропорту Ужгород. Про це повідомив директор авіаперевізника В’ячеслав Геріга, пише профільне видання avianews.

За його словами, Air Ocean Airlines могла б відкрити польоти з Ужгорода, якщо це буде визнано безпечним. Аеропорт розташований впритул до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО.

«Аеропорт Ужгород знаходиться біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини та відносно захищений зі сторони сходу. Злітно-посадкова смуга має розміри 2038 на 40 метрів, що достатньо для безпечного виконання зльотів та посадок на літаках Ан-148-100Е», – йдеться в обґрунтуванні авіакомпанії, яке вона направила українській владі.

Якщо аеропорт Ужгород не відкриють для виконання рейсів з пасажирами, Air Ocean Airlines готова працювати за кордоном на умовах мокрого лізингу — здавати літаки разом з екіпажами в оренду іншим авіаперевізникам. За такою схемою зараз працюють українські авіакомпанії SkyUp, «Роза Вітрів», Skyline Express (раніше Azur Air Ukraine).

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