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Антиурядовий мітинг у 2018 році: у Румунії передали до суду справи 16 поліцейських

21:47, 8 серпня 2023
Прокурори дійшли висновку, що у день проведення акції правоохоронці Бухареста з порушенням законодавства віддали наказ про розгін 30-тисячної демонстрації, а також застосували силу і до людей, які протестували мирно.
Антиурядовий мітинг у 2018 році: у Румунії передали до суду справи 16 поліцейських
Фото: InquamPhotos/ Octav Ganea
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У Румунії передали до суду справи 16 правоохоронців, у тому числі з вищої ланки, у так званій "справі 10 серпня", яка стосується антиурядового протесту у 2018 році в Бухаресті. Про це повідомляє Digi24.

Серед них є і правоохоронці вищої керівної ланки: заступник гендиректора генерального директорату жандармерії Бухареста, який зараз працює у генеральному інспектораті жандармерії Румунії; генеральний інспектор головного інспекторського відділу жандармерії Румунії та його заступник.

Більшість звинувачують у зловживанні посадою чи співучасті у таких діях.   

Прокурори заявили, що у день проведення акції правоохоронці Бухареста з порушенням законодавства віддали наказ про розгін 30-тисячної демонстрації, а їхнє втручання порушило принципи обґрунтованості та пропорційності, зокрема, силу застосовували і до людей, які протестували мирно.

"Дії відповідачів призвели до обмеження свободи зібрань, права на фізичну та психологічну недоторканність демонстрантів, які були на площі перемоги, та фундаментальних прав, що гарантуються конституцією Румунії та ЄКПЛ, а також завдання фізичних страждань чи фізичної шкоди, що потребувала лікування до 50 днів, 433 особам", – заявили у прокуратурі. 

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