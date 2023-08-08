У Кодексі законів про працю може з’явитися ще один вихідний день

Депутат від «Слуги народу» пропонує запровадити в Україні День подяки та зробити його офіційним вихідним днем.

Кодекс законів про працю пропонується доповнити ще одним вихідним днем – Днем подяки. Відповідний законопроект 9574 зареєстрував у Верховній Раді народний депутат Георгій Мазурашу.

Святкувати День подяки депутат пропонує 22 жовтня.

«В умовах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України продовжується потужне відродження Української нації. Встановлення дати святкування Дня подяки має логічну аргументацію: насамперед це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень (як це зроблено у деяких високорозвинутих країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити», зазначає депутат.

«Чому саме 22 жовтня? Осіння пора, багата урожаєм овочів та фруктів, сприятиме запровадженню традиції проводити дане свято за святковим (родинним) столом. У світі 22 жовтня відзначають День змін на краще. Свято «National Make A Difference Day» присвячене тому, щоб люди мали змогу спільними зусиллями змінити світ на краще, допомогти оточуючим та зробити життя кращим, що логічно поєднується з ідеєю Дня подяки», - вважає Мазурашу.

Нагадаємо, 28 липня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо зміни дат святкування Різдва та ще декількох свят. Зокрема, святкування Різдва перенесли з 7 січня на 25 грудня.

Автор: Наталя Мамченко

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