Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Кодексі законів про працю може з’явитися ще один вихідний день

Депутат від «Слуги народу» пропонує запровадити в Україні День подяки та зробити його офіційним вихідним днем.

Лобіст, народний депутат Мар’ян Заблоцький робить усе, щоб Україна не потрапила до ЄС та не отримала промисловий безвіз: на чиєму він боці?

Народний депутат від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький публічно звинуватив ключові міністерства України, бо вони не підтримали його законопроект, який загрожує промисловому безвізу, спричинить підвищення цін на автомобілі та дозволить ввозити в Україну неліквідну продукцію з ЄС.

Мінюст пропонує обмежити строки зберігання даних про корупціонерів у Реєстрі корупціонерів та не вносити туди дані, якщо корупціонер сплатив адмінштраф

Також пропонується визначити нові підстави для внесення до Реєстру корупціонерів.

Судді просять реалізувати своє право на вільне волевиявлення шляхом проведення зборів суддів для обрання голови суду

Що прямо зараз відбувається у Комінтернівському районному суді Одеської області.

Денис Маслов пропонує уточнити закон про відбір суддів КСУ Дорадчою групою

Пропоновані зміни стосуються повноважень з’їзду суддів України.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

У Кодексі законів про працю може з’явитися ще один вихідний день

13:19, 8 серпня 2023
Депутат від «Слуги народу» пропонує запровадити в Україні День подяки та зробити його офіційним вихідним днем.
У Кодексі законів про працю може з’явитися ще один вихідний день
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кодекс законів про працю пропонується доповнити ще одним вихідним днем – Днем подяки. Відповідний законопроект 9574 зареєстрував у Верховній Раді народний депутат Георгій Мазурашу.

Святкувати День подяки депутат пропонує 22 жовтня.

«В умовах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України продовжується потужне відродження Української нації. Встановлення дати святкування Дня подяки має логічну аргументацію: насамперед це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень (як це зроблено у деяких високорозвинутих країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити», зазначає депутат.

«Чому саме 22 жовтня? Осіння пора, багата урожаєм овочів та фруктів, сприятиме запровадженню традиції проводити дане свято за святковим (родинним) столом. У світі 22 жовтня відзначають День змін на краще. Свято «National Make A Difference Day» присвячене тому, щоб люди мали змогу спільними зусиллями змінити світ на краще, допомогти оточуючим та зробити життя кращим, що логічно поєднується з ідеєю Дня подяки», - вважає Мазурашу.

Нагадаємо, 28 липня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо зміни дат святкування Різдва та ще декількох свят. Зокрема, святкування Різдва перенесли з 7 січня на 25 грудня. 

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео