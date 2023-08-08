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В Кодексе законов о труде может появиться еще один выходной день

Депутат от «Слуги народа» предлагает ввести в Украине День благодарения и сделать его официальным выходным днем.

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В Кодексе законов о труде может появиться еще один выходной день

13:19, 8 августа 2023
Депутат от «Слуги народа» предлагает ввести в Украине День благодарения и сделать его официальным выходным днем.
В Кодексе законов о труде может появиться еще один выходной день
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Кодекс законов о труде предлагается дополнить еще одним выходным днем – Днем благодарения. Соответствующий законопроект 9574 года зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат Георгий Мазурашу.

Праздновать День благодарения депутат предлагает 22 октября.

«В условиях полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины продолжается мощное возрождение Украинской нации. Установление даты празднования Дня благодарения имеет логическую аргументацию: в первую очередь, это поднятие благодарности на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда каждый человек получит официальную возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать», отмечает депутат.

«Почему именно 22 октября? Осенняя пора, богатая урожаем овощей и фруктов, будет способствовать введению традиции проводить данный праздник за праздничным (семейным) столом. В мире 22 октября отмечают День перемен к лучшему. Праздник «National Make A Difference Day» посвящен тому, чтобы люди имели возможность совместными усилиями изменить мир к лучшему, помочь окружающим и сделать жизнь лучше, что логично сочетается с идеей Дня благодарения», - считает Мазурашу.

Напомним, 28 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины об изменении дат празднования Рождества и еще нескольких праздников. В частности, празднование Рождества было перенесено с 7 января на 25 декабря.

Автор: Наталя Мамченко

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