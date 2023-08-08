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АРМА работает над согласованием постановлений, регулирующих его деятельность

13:29, 8 августа 2023
Обсуждается, в частности, синхронизация постановлений Правительства с изменениями, которыми был усовершенствован порядок возврата активов владельцам после отмены ареста.
АРМА работает над согласованием постановлений, регулирующих его деятельность
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Агентство по розыску и менеджменту активов работает над согласованием нормативно-правовых актов, регулирующих его деятельность. Об этом сообщает АРМА.

Глава АРМА Елена Дума приняла участие в заседании Правительственного комитета по согласованию ряда постановлений Кабмина, регулирующих деятельность АРМА, с нормами обновленного законодательства о Национальном агентстве, электронных коммуникациях и медиа.

В частности, проектом обсуждаемого документа предлагается синхронизировать постановления Правительства, которыми определен порядок формирования Общественного совета при АРМА (№86) и утвержден Положение о Нацагентстве (№613) с изменениями в Специальный закон об АРМА от 14 декабря 2021 года. Этими изменениями был прежде всего усовершенствован порядок возврата активов владельцам после отмены ареста.

В ходе обсуждения Елена Дума отметила, что нормативная база деятельности Агентства должна быть взаимосогласованной и гармонизированной с постоянно обновляющимся законодательством, иначе отдельные важные нормы невозможно реализовать на практике.

По итогам заседания проект разработанного АРМА постановления вынесен на утверждение на заседании Кабинета Министров.

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