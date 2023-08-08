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  1. В Украине

Кто будет заниматься ИИ-регулированием в Украине и какие стратегии рассматриваются

15:39, 8 августа 2023
Минцифры собрало причастных к искусственному интеллекту юристов, инженеров, педагогов, чтобы выяснить, нужно ли регулирование и в каком виде.
Кто будет заниматься ИИ-регулированием в Украине и какие стратегии рассматриваются
Источник фото: Shutterstock
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На волне хайпа по отношению к генеративному ИИ законодатели в США и ЕС серьезно взялись за его регулирование. Европейцы уже готовят и обсуждают AI Act, американцы разворачивают дискуссии с топовыми игроками вроде Google, Microsoft и OpenAI.

Украина также взялась за ИИ-регулирование в начале августа. Заместитель председателя Минцифры Александр Борняков рассказал в блиц-интервью Forbes, что в Министерстве сейчас собрали причастных к искусственному интеллекту юристов, инженеров, педагогов, чтобы выяснить, нужно ли регулирование и в каком виде.

«Мы хотели услышать разные мнения. То есть ответ, что регулировка не нужна, нас тоже устраивает.

Сейчас мы думаем, эта группа людей работает. Месяц-два, возможно, даже быстрее, и мы разберемся и предложим что-то», - отметил Борняков.

Сейчас в Комитете по вопросам развития сферы искусственного интеллекта при Минцифры 53 участника, а в последующие два года его будет возглавлять Алексей Молчановский.

Среди стратегий регулирования, которые рассматриваются, Александр Борняков отмечает, что первая и достаточно очевидная – имплементация AI Act, который планируют принять в Европейском Союзе.

«Дело в том, что акт – это не директива, он должен действовать на территории всех стран. Если мы становимся членами ЕС, мы должны также принять законодательство, имплементирующее этот акт.

Если я правильно помню, его должны принять в марте 2024 года, возможно скорее. Нам его уже показали, его еще рассматривают, но это один из подходов.

Другой вариант – разработка собственного законопроекта и другой регуляторки. Мы понимаем, чего нам не хватает и что нам мешает.

Третий подход – это так называемая британская модель. То есть не производить отдельное регулирование, а внести изменения, касающиеся искусственного интеллекта, в соответствующие законы. Например, законодательство о правах человека, интеллектуальной собственности и т.д.

Последний вариант – индуктивный подход. Сначала мы можем создать «песочницу», описать основные принципы, посмотреть, что мешает, что помогает, и постепенно двигаться», - отметил он.

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