Хто займатиметься ШІ-регулюванням в Україні та які стратегії розглядаються

Мінцифри зібрало дотичних до штучного інтелекту юристів, інженерів, освітян, щоб зʼясувати, чи потрібне регулювання та в якому вигляді.

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На хвилі хайпу щодо генеративного ШІ законодавці у США та ЄС серйозно взялися за його регулювання. Європейці вже готують і обговорюють AI Act, американці – розгортають дискусії з топовими гравцями на кшталт Google, Microsoft та OpenAI.

Україна також взялася за ШІ-регулювання на початку серпня. Заступник голови Мінцифри Олександр Борняков розповів у бліц-інтерв’ю Forbes, що у Міністерстві зараз зібрали дотичних до штучного інтелекту юристів, інженерів, освітян, щоб зʼясувати, чи потрібне регулювання та в якому вигляді.

«Ми хотіли почути різні думки. Тобто відповідь, що регулювання не потрібне, нас теж влаштовує.

Зараз, ми думаємо, ця група людей працює. Місяць-два, можливо, навіть швидше, і ми розберемось та щось запропонуємо», - зазначив Борняков.

Наразі у Комітеті з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Мінцифри 53 учасники, а наступних два роки його очолюватиме Олексій Молчановський.

Серед стратегій регулювання, які розглядаються, Олександр Борняков зазначає, що перша і достатньо очевидна – імплементація AI Act, який планують прийняти в Європейському Союзі.

«Річ у тім, що акт – це не директива, він має обовʼязково діяти на території всіх країн. Якщо ми стаємо членами ЄС, ми маємо також ухвалити законодавство, що імплементує цей акт.

Якщо я правильно памʼятаю, його мають ухвалити в березні 2024 року, можливо, швидше. Нам його вже показали, його ще розглядають, але це один із підходів.

Інший варіант – розробка власного законопроєкту та іншої регуляторки. Ми розуміємо, чого нам не вистачає і що нам заважає.

Третій підхід – це так звана британська модель. Тобто не робити окреме регулювання, а внести зміни, що стосуються штучного інтелекту, до відповідних законів. Наприклад, законодавства про права людини, інтелектуальну власність тощо.

Останній варіант – індуктивний підхід. Спочатку ми можемо створити «пісочницю», описати основні принципи, подивитися, що заважає, що допомагає, і поступово рухатися», - зазначив він.

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