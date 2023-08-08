Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Політичні партії зможуть розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу: Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про право політичних партій розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада схвалила зміни щодо строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни через сплив строків

Парламент ухвалив за основу нагальні зміни до КПК щодо обчислення строків досудового розслідування, оскільки строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять щодо тяжких злочинів 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року

Верховна Рада розширила підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у ЦПК

Втім, на думку ГНЕУ, такі зміни можуть внести плутанину до судової практики.

Судді просять реалізувати своє право на вільне волевиявлення шляхом проведення зборів суддів для обрання голови суду

Що прямо зараз відбувається у Комінтернівському районному суді Одеської області.

  1. В Україні

Хто займатиметься ШІ-регулюванням в Україні та які стратегії розглядаються

15:39, 8 серпня 2023
Мінцифри зібрало дотичних до штучного інтелекту юристів, інженерів, освітян, щоб зʼясувати, чи потрібне регулювання та в якому вигляді.
Хто займатиметься ШІ-регулюванням в Україні та які стратегії розглядаються
Джерело фото: Shutterstock
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На хвилі хайпу щодо генеративного ШІ законодавці у США та ЄС серйозно взялися за його регулювання. Європейці вже готують і обговорюють AI Act, американці – розгортають дискусії з топовими гравцями на кшталт Google, Microsoft та OpenAI.

Україна також взялася за ШІ-регулювання на початку серпня. Заступник голови Мінцифри Олександр Борняков розповів у бліц-інтерв’ю Forbes, що у Міністерстві зараз зібрали дотичних до штучного інтелекту юристів, інженерів, освітян, щоб зʼясувати, чи потрібне регулювання та в якому вигляді.

«Ми хотіли почути різні думки. Тобто відповідь, що регулювання не потрібне, нас теж влаштовує.

Зараз, ми думаємо, ця група людей працює. Місяць-два, можливо, навіть швидше, і ми розберемось та щось запропонуємо», - зазначив Борняков.

Наразі у Комітеті з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Мінцифри 53 учасники, а наступних два роки його очолюватиме Олексій Молчановський.

Серед стратегій регулювання, які розглядаються, Олександр Борняков зазначає, що перша і достатньо очевидна – імплементація AI Act, який планують прийняти в Європейському Союзі.

«Річ у тім, що акт – це не директива, він має обовʼязково діяти на території всіх країн. Якщо ми стаємо членами ЄС, ми маємо також ухвалити законодавство, що імплементує цей акт. 

Якщо я правильно памʼятаю, його мають ухвалити в березні 2024 року, можливо, швидше. Нам його вже показали, його ще розглядають, але це один із підходів.

Інший варіант – розробка власного законопроєкту та іншої регуляторки. Ми розуміємо, чого нам не вистачає і що нам заважає.

Третій підхід – це так звана британська модель. Тобто не робити окреме регулювання, а внести зміни, що стосуються штучного інтелекту, до відповідних законів. Наприклад, законодавства про права людини, інтелектуальну власність тощо.

Останній варіант – індуктивний підхід. Спочатку ми можемо створити «пісочницю», описати основні принципи, подивитися, що заважає, що допомагає, і поступово рухатися», - зазначив він.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси