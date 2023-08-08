Во Львовской области разоблачили священнослужителя, который организовал схему по переправке уклонистов через границу

В фиктивных документах отмечалось, что гражданин якобы является диаконом религиозной общины и уезжает за границу с целью сотрудничества с религиозными благотворительными организациями для получения гуманитарной помощи.

Фото: dpsu.gov.ua

Во Львовской области пограничники разоблачили священнослужителя, который организовал схему по незаконной переправке лиц под видом служителей христианской церкви. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Правоохранители установили, что 31-летний житель города Кривой Рог, временно находившийся во Львовской области, обеспечивал своих «клиентов» документами для пересечения границы во время действия правового режима военного положения. В фиктивных документах отмечалось, что гражданин якобы является диаконом религиозной общины и уезжает за границу с целью сотрудничества с религиозными благотворительными организациями для получения гуманитарной помощи.

При попытке очередного незаконного трансфера мужчины задержаны в одном из пунктов пропуска на Львовщине», — говорится в сообщении.

Следователи полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к организации незаконного канала переправки военнообязанных через границу.

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