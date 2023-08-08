Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судью Приморского райсуда Одессы Илью Лонского смогут взять под стражу

Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи.

Судья Верховного Суда Надежда Данилевич уволилась в отставку

Отставки судей Верховного Суда продолжаются.

Верховная Рада ввела в Гражданский кодекс новый объект гражданских прав – цифровые вещи

Парламент принял закон о цифровых вещах как объекте прав в Гражданском кодексе.

За несвоевременную подачу деклараций будут наказывать в автоматическом режиме, - Рада приняла законопроект

Ответственность за несвоевременное представление декларации будет наступать, независимо от того, были ли у субъекта декларирования уважительные основания подать электронную декларацию с опозданием.

Соломенский райсуд Киева временно получит двух судей – известны фамилии

Переехать в столицу на год планировали еще 11 судей.

  1. В Украине

Во Львовской области разоблачили священнослужителя, который организовал схему по переправке уклонистов через границу

19:20, 8 августа 2023
В фиктивных документах отмечалось, что гражданин якобы является диаконом религиозной общины и уезжает за границу с целью сотрудничества с религиозными благотворительными организациями для получения гуманитарной помощи.
Во Львовской области разоблачили священнослужителя, который организовал схему по переправке уклонистов через границу
Фото: dpsu.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Во Львовской области пограничники разоблачили священнослужителя, который организовал схему по незаконной переправке лиц под видом служителей христианской церкви. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Правоохранители установили, что 31-летний житель города Кривой Рог, временно находившийся во Львовской области, обеспечивал своих «клиентов» документами для пересечения границы во время действия правового режима военного положения. В фиктивных документах отмечалось, что гражданин якобы является диаконом религиозной общины и уезжает за границу с целью сотрудничества с религиозными благотворительными организациями для получения гуманитарной помощи.

При попытке очередного незаконного трансфера мужчины задержаны в одном из пунктов пропуска на Львовщине», — говорится в сообщении.

Следователи полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к организации незаконного канала переправки военнообязанных через границу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду