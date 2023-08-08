Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Політичні партії зможуть розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу: Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про право політичних партій розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада схвалила зміни щодо строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни через сплив строків

Парламент ухвалив за основу нагальні зміни до КПК щодо обчислення строків досудового розслідування, оскільки строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять щодо тяжких злочинів 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року

Верховна Рада розширила підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у ЦПК

Втім, на думку ГНЕУ, такі зміни можуть внести плутанину до судової практики.

Судді просять реалізувати своє право на вільне волевиявлення шляхом проведення зборів суддів для обрання голови суду

Що прямо зараз відбувається у Комінтернівському районному суді Одеської області.

  1. В Україні

На Львівщині викрили священнослужителя, який організував схему з переправлення ухилянтів через кордон

19:20, 8 серпня 2023
У фіктивних документах зазначалось, що громадянин нібито є дияконом релігійної громади та виїжджає за кордон з метою співробітництва з релігійними благодійними організаціями для отримання гуманітарної допомоги.
На Львівщині викрили священнослужителя, який організував схему з переправлення ухилянтів через кордон
Фото: dpsu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Львівщині прикордонники викрили священнослужителя, який організував схему з незаконного переправлення осіб під виглядом служителів християнської церкви. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Правоохоронці встановили, що 31-річний житель міста Кривий Ріг, який тимчасово перебував на Львівщині, забезпечував своїх «клієнтів» документами для перетину кордону під час дії правового режиму воєнного стану. У фіктивних документах зазначалось, що громадянин нібито є дияконом релігійної громади та виїжджає за кордон з метою співробітництва з релігійними благодійними організаціями для отримання гуманітарної допомоги.

Під час спроби чергового незаконного трансферу чоловіків затримано в одному із пунктів пропуску на Львівщині», — йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації незаконного каналу переправлення військовозобов’язаних через кордон.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси