На Львівщині викрили священнослужителя, який організував схему з переправлення ухилянтів через кордон

У фіктивних документах зазначалось, що громадянин нібито є дияконом релігійної громади та виїжджає за кордон з метою співробітництва з релігійними благодійними організаціями для отримання гуманітарної допомоги.

Фото: dpsu.gov.ua

На Львівщині прикордонники викрили священнослужителя, який організував схему з незаконного переправлення осіб під виглядом служителів християнської церкви. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Правоохоронці встановили, що 31-річний житель міста Кривий Ріг, який тимчасово перебував на Львівщині, забезпечував своїх «клієнтів» документами для перетину кордону під час дії правового режиму воєнного стану. У фіктивних документах зазначалось, що громадянин нібито є дияконом релігійної громади та виїжджає за кордон з метою співробітництва з релігійними благодійними організаціями для отримання гуманітарної допомоги.

Під час спроби чергового незаконного трансферу чоловіків затримано в одному із пунктів пропуску на Львівщині», — йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації незаконного каналу переправлення військовозобов’язаних через кордон.

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