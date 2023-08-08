В Україні пропонують ввести «День подяки» та зробити його неробочим днем

Нове свято пропонують відзначати 22 жовтня.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення нового свята – «Дня подяки». Крім того, його хочуть зробити вихідним. Нове свято пропонують відзначати 22 жовтня.

Законопроєкт №9574 передали Парламенту 7 серпня.

«Встановлення дати святкування Дня подяки має логічну аргументацію: насамперед це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень (як це зроблено у деяких високорозвинутих країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити», – йдеться у пояснювальній записці.

На думку ініціаторів, «День подяки» варто відзначати 22 жовтня, бо осіння пора «сприятиме святкуванню за родинним столом», а також у світі в цей день відзначають «День змін на краще».

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