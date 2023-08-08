В Украине предлагают ввести «День благодарения» и сделать его нерабочим днем

Новый праздник предлагается отмечать 22 октября.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о создании нового праздника – «Дня благодарения». Кроме того, его хотят сделать выходным. Новый праздник предлагается отмечать 22 октября.

Законопроект №9574 был передан Парламенту 7 августа.

«Установление даты празднования Дня благодарения имеет логическую аргументацию: в первую очередь, это поднятие благодарности на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда каждый человек получит официальную возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать», – говорится в пояснительной записке.

По мнению инициаторов, «День благодарения» стоит отмечать 22 октября, потому что осенняя пора будет «способствовать празднованию за семейным столом», а также в мире в этот день отмечают «День перемен к лучшему».

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