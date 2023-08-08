Лобіст, народний депутат Мар’ян Заблоцький робить усе, щоб Україна не потрапила до ЄС та не отримала промисловий безвіз: на чиєму він боці?

Народний депутат від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький публічно звинуватив ключові міністерства України, бо вони не підтримали його законопроект, який загрожує промисловому безвізу, спричинить підвищення цін на автомобілі та дозволить ввозити в Україну неліквідну продукцію з ЄС.

Нардеп від фракції «Слуга народу» Мар’ян Заблоцький не полишає спроб проштовхнути свій законопроект, який може поставити хрест на підписанні Україною промислового безвізу, під різними назвами через різні Комітети парламенту. 8 серпня цю законотворчість депутата довелося розглядати Комітету з питань економічного розвитку.

Раніше, як писала «Судово-юридична газета», Заблоцький спробував знайти голоси під проект щодо змін в оцінці відповідності транспортних засобів у Комітеті ВР з питань правоохоронної діяльності, однак невдало. Тому у липні він зареєстрував його ще раз, вже під іншою назвою та номером 9460, щоб документ потрапив на інший комітет.

8 серпня Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку, отримавши негативні висновки від міністерств, не став поспішати ставити цей проект на розгляд. Зокрема, Міністерство економіки прямо написало, що законопроект Мар’яна Заблоцького 9460 загрожує промисловому безвізу.

«Прийняття запропонованих законопроектом змін негативно впливатиме на виконання Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію, оскільки запровадження одностороннього визнання результатів оцінки відповідності, проведених в державах-членах ЄС, нівелює досягнуті результати в рамках переговорного процесу стосовно укладення Угоди АСАА в перших пріоритетних секторах промислової продукції, а саме машин», - вказали у Мінекономіки.

До того ж, запропоновані Заблоцьким зміни, як вказало міністерство, призведуть до підвищення споживчих цін на авто і потребуватимуть від бізнесу та державних органів витрачання коштів на оновлення автопарків.

А Міністерство інфраструктури підкреслило, що у разі прийняття ідеї депутата за відсутності відповідних механізмів і встановлення міжнародних договірних зобов’язань між Україною та ЄС, в Україну можна буде ввозити будь-що, що має колеса, що, м’яко кажучи, не сприятиме усуненню корупційних схем.

«Без наявності таких механізмів в Україну може бути поставлена, наприклад, небезпечна продукція, відкликана з ринку ЄС.

Також, в Україні не буде можливості перевірити, чи той сертифікат, який вона визнає та приймає, не втратив чинності, не був відкликаний, чи він взагалі був виданий. Крім того, за таких обставин будуть знівельовані права України як договірної сторони Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин», - зазначено у висновку Мінінфраструктури.

У відповідь на ці суттєві зауваження міністерства отримали від Мар’яна Заблоцького публічні звинувачення.

«Корупційна схема існує, на мою думку, при Міністерстві економіки. Існує вона також при міністерстві АПК. І плюс-мінус, я ще не розібрався, існує у Міністерстві інфраструктури чи Міністерстві внутрішніх справ.

А з висновком Мінекономіки ще будуть розбиратися відповідні органи», - пригрозив Кабміну Мар’ян Заблоцький під час засідання Комітету.

«Дійсно, цей законопроект раніше був у Комітеті ВР з питань правоохоронної діяльності. Він його не підтримав. Підготував з колегою Олександром Куницьким законопроект. Але, на жаль, картина майже ідентична – хоча депутати обіцяли мені підтримку», - заявив Заблоцький.

Він додав, що спробує проштовхнути свій законопроект через третій Комітет – з питань антикорупційної політики. «Якщо питання буде знято, я відкличу законопроект і буду просити, мабуть, антикорупційний комітет», - нарікав депутат.

На це голова Комітету Дмитро Наталуха зауважив, що народного депутата ніхто не обмежує у тому, щоб написати відповідні заяви про злочини до правоохоронних органів. Крім того, як зазначив член Комітету Степан Кубів, усі Комітети мають йти за регламентом.

«Якщо ми кажемо «корупційний Уряд», «корупційне Міністерство економіки», «корупційний комітет» – вибачте, а судді хто?» - запитав Кубів.

В свою чергу, присутній на засіданні заступник міністра економіки Віталій Кіндратів підтвердив позицію міністерства щодо наявності у законопроекті Заблоцького загрози для економічної інтеграції.

«Міністерство економіки опрацювало даний законопроект.

На сьогодні у нас закінчилася остання оціночна місія ЄС щодо відповідності України для приєднання до промислового безвізу, Угоди АСАА, який передбачає двостороннє визнання сертифікації продукції. Йдеться саме про машинобудування і т. п. Ми на вересень чекаємо отримання від них висновку – вони зараз у Брюсселі його доопрацьовують. І є всі сигнали, що ми в цьому році розпочнемо та швидко вийдемо на підписання зазначеної Угоди. Відповідні консультації з представництвом ЄС проведені. Тому Міністерство економіки виписало відповідний висновок, і це дає можливість після підписання угоди про промисловий безвіз отримати двостороннє визнання цих сертифікатів.

Змінами до закону ламати по суті підписання великого документу – це трохи не на часі», - зазначив Кіндратів.

Свою позицію висловив і голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

«Так, у нас було спілкування (з Заблоцьким – прим. ред.). Але у нас різниця у підходах до самої сертифікації як інструменту. Я не вважаю, що цей інструмент є негативним сам по собі.

Я вважаю, що це абсолютно адекватний інструмент захисту національного ринку та національного виробника за умови, що ми маємо цього виробника та не є членами єдиного ринку. Якби ми були членами єдиного ринку ЄС, то це питання знялося би автоматично.

На мою думку, проблема цього законопроекту полягає у тому, що в ньому огульно (скасовується цей інструмент – прим. ред.), тобто, на будь-який транспортний засіб, все, що пересувається, запчастини, компоненти. Якби у ньому були лише легкові авто, виробництво яких на території України, м’яко кажучи, не найбільш продуктивне, то гіпотетично можна було б погодитися з тим, що, скасувавши сертифікацію легкових авто, ми не сильно комусь нашкодимо на території України, хто їх виробляє.

Але скасовуючи сертифікацію запчастин, сертифікацію сільськогосподарської техніки, спецтехніки, інших машин, ми шкодимо саме українським виробникам цих товарів», - зазначив Дмитро Наталуха, додавши, що необхідно отримати відповідні висновки від інших суб’єктів, яких стосується цей законопроект.

Отже, Комітет вирішив зняти дане питання з розгляду і зачекати висновків від відповідних міністерств, відомств та комітетів, яких стосується дана законодавча ініціатива.

Нагадаємо, народний депутат України Мар’ян Заблоцький, за інформацією журналіста-розслідувача Євгена Плінського, в квітні 2023 року, а саме з 20 по 25 число, здійснив п’ятиденний виїзд за межі України.

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