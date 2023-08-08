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Киев выплатит военным и их семьям материальную помощь на 555 млн грн, — Кличко

14:43, 8 августа 2023
В 2023 году город выделил более 555 миллионов гривен на финансовые выплаты защитникам, поддержку семей защитников, в том числе на образование их детей.
Киев выплатит военным и их семьям материальную помощь на 555 млн грн, — Кличко
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Киев выплатит военнослужащим и их семьям материальную помощь на 555 млн. грн. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

«Сто тысяч киевлян, мирных жителей, одели военную форму и ушли защищать нашу страну. Многие подразделения находятся на линии фронта. И на востоке, и на юге. И мы помогаем всем подразделениям. Также в 2023 году мы выделили более 555 миллионов гривен на финансовые выплаты защитникам, поддержку семей защитников, в том числе, на образование их детей», - отметил Кличко.

По данным КГГА, за 8 месяцев этого года выплачено уже 312 миллионов гривен социальной помощи киевлянам-военнослужащим и членам их семей.

Также Кличко рассказал, на какие нужды подразделений ВСУ будут использованы 5 млрд гривен из бюджета Киева, выделенных по его инициативе на прошлой сессии Киевсовета.

«По закону, напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов перечислять нельзя. Мы можем выделять средства на финансирование нужд исключительно тех военных подразделений, которые зарегистрированы в территориальной общине или отнесены к Силам обороны города. Но тем не менее, мы находим возможности и закупаем автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки, продукты питания, средства гигиены, шлемы, защитные бронеплиты. Мы понимаем, что наше будущее и наш сегодняшний день зависят от Вооруженных сил, и мы должны делать все, чтобы помогать им», - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что, кроме бюджетных средств, Киев привлекает помощь иностранных партнеров для обеспечения потребностей военных.

В общей сложности город привлек в качестве помощи и передал 49 спецавто для ГСЧС. 47 из них работают в Киеве, 2 – передали в Харьков. Также 95 автомобилей направили Пограничной службе (из них 85 микроавтобусов). Пограничникам передали 2 тысячи бронежилетов. 5 грузовых автомобилей повышенной проходимости передали полку «Азов». А командованию Сухопутных войск в первые месяцы широкомасштабной войны Киев передал 7 тысяч бронежилетов 4-5 класса защиты и 5 тысяч касок.

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