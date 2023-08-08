Минюст предлагает ограничить сроки хранения данных о коррупционерах в Реестре коррупционеров и не вносить туда данные, если коррупционер уплатил админштраф

Также предлагается определить новые основания для внесения в Реестр коррупционеров.

Коррупционеры, которые привлечены к административной ответственности и уплатили штраф, не попадут в Реестр коррупционеров. Кроме того, сроки хранения данных в Реестре коррупционеров ограничат. Соответствующие изменения предусмотрело Правительство в своих законопроектах.

Так, Кабинет Министров 7 августа зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта 9586 и 9587, направленные на внесение изменений в антикоррупционное законодательство.

Законопроектом 9586 предусмотрены изменения в статью 59 Закона «О предотвращении коррупции».

А именно предлагается определить новые основания для внесения сведений о физических лицах, которые привлечены к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией, в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (т.е. Реестр коррупционеров).

Этими основаниями также определят постановления НАПК и Национальной полиции о наложении административного взыскания, вступившие в законную силу и направленные для принудительного исполнения.

Напомним, на сегодняшний день в соответствии со ст. 59 Закона сведения вносятся в Реестр коррупционеров в течение трех рабочих дней со дня поступления из Государственной судебной администрации в НАПК электронной копии решения суда, вступившего в законную силу, из Единого государственного реестра судебных решений.

Также Минюст предлагает определить основание для того, чтобы не вносить в Реестр коррупционеров сведения о физических лицах, которые привлечены к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией. А именно – в случае уплаты штрафа, предусмотренного постановлением НАПК, Национальной полиции о наложении административного взыскания, в течение сроков, определенных ч. 1 статьи 307 КоАП.

Кроме того, предлагается установить сроки хранения сведений в Реестре коррупционеров:

1) сведения о привлечении к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – 1 год;

2) сведения о наложении административного взыскания на физическое лицо за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения – 3 года;

3) сведения о привлечении к уголовной ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – до погашения или снятия судимости с лица, но не менее 5 лет;

4) сведения о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения – 5 лет.

По истечении сроков, определенных настоящей частью, сведения о лице в Реестре коррупционеров будут подлежать исключению.

Как отмечает Минюст, являющийся автором проекта, на сегодняшний день является актуальным пересмотр норм статьи 59 Закона «О предотвращении коррупции» в части определения сроков хранения сведений о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, в Реестре с учетом того, что такие сведения находятся в указанном Реестре бессрочно, за исключением установленных законодательством оснований для их изъятия из Реестра.

Также, как отмечает Министерство юстиции, им с целью эффективного рассмотрения дел и разгрузки судов подготовлен законопроект 9587 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления» , положениями которого предлагается рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 2, 4, 5 статьи 172-6 КУоАП, отнести к подведомственности НАПК и Национальной полиции, за исключением правонарушений, совершенных судьей, судьей Конституционного Суда Украины.

Так, законопроектом 9587 предусмотрено:

установление нового состава правонарушения, предусмотренного статьей 172-6 КУоАП, а именно, нарушение порядка представления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, с достоверными сведениями, предусмотренными частью четвертой статьи 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции»;

предоставление Национальному агентству по предотвращению коррупции полномочий на рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями первой, второй, четвертой, пятой статьи 172-6 (кроме правонарушений, совершенных судьей, судьей Конституционного Суда Украины) КУоАП, и органам Национальной полиции ( за исключением правонарушений, совершенных должностными лицами, занимающими ответственное и особо ответственное положение);

определение случая, когда протокол не будет составляться, а именно при совершении административных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 172-6 настоящего Кодекса (кроме правонарушений, совершенных судьей, судьей Конституционного Суда Украины);

определение особенностей производства по делам по поводу решений, действий или бездействия субъектов ладных полномочий по привлечению к административной ответственности.

В частности, уполномачивание местного общего суда как административного при принятии решений об оставлении решения субъекта властных полномочий без изменений, а искового заявления без удовлетворения по делу о привлечении к административной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, на принятие решения о внесении сведений о физическом лице в Реестр коррупционеров.

Автор: Наталья Мамченко

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