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В Кодексе законов о труде может появиться еще один выходной день

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Лобіст, народний депутат Мар’ян Заблоцький робить усе, щоб Україна не потрапила до ЄС та не отримала промисловий безвіз: на чиєму він боці?

Народний депутат від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький публічно звинуватив ключові міністерства України, бо вони не підтримали його законопроект, який загрожує промисловому безвізу, спричинить підвищення цін на автомобілі та дозволить ввозити в Україну неліквідну продукцію з ЄС.

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  1. В Украине

В Одессе кафе и ресторанам разрешили работать до 23:00

12:50, 8 августа 2023
Ограничения остаются в отношении развлекательных мероприятий.
В Одессе кафе и ресторанам разрешили работать до 23:00
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В Одессе решили пойти навстречу бизнесу и продлили время работы общепита. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Так, кафе и ресторанам разрешили работать до 23:00, но есть условия. 

Ограничения остаются в отношении развлекательных мероприятий: громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться до 22:00.

По словам Кипера, бизнес, в свою очередь, пообещал соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен своевременно добираться домой.

Ранее мы писали, что в Киеве ресторанам могут разрешить работать до 23-00.

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