В Одессе кафе и ресторанам разрешили работать до 23:00

Ограничения остаются в отношении развлекательных мероприятий.

В Одессе решили пойти навстречу бизнесу и продлили время работы общепита. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Так, кафе и ресторанам разрешили работать до 23:00, но есть условия.

Ограничения остаются в отношении развлекательных мероприятий: громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться до 22:00.

По словам Кипера, бизнес, в свою очередь, пообещал соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен своевременно добираться домой.

Ранее мы писали, что в Киеве ресторанам могут разрешить работать до 23-00.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.