Ресторанам в Киеве могут разрешить работать до 23:00

Предприниматели отмечают, что продление работы заведений на один час будет способствовать улучшению экономической ситуации в городе и созданию дополнительных рабочих мест.

В Киеве ресторанам могут разрешить работать до 23-00. Национальная ресторанная ассоциация Украины обратилась в Совет обороны города Киева с просьбой рассмотреть вопрос о продлении времени работы субъектов хозяйствования столицы, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

Предприниматели отмечают, что продление работы заведений на один час – до 23:00, будет способствовать улучшению экономической ситуации в городе, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

«Мы понимаем, что бизнес должен работать, экономика должна получать налоги, а люди – иметь работу.

Городские власти рассмотрит этот вопрос взвешенно. Состоится встреча с предпринимателями для обсуждения всех его аспектов. А после этого вопрос рассмотрит Совет обороны столицы", – говорится в сообщении.

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