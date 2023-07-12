Ресторанам у Києві можуть дозволити працювати до 23:00

Підприємці зазначають, що подовження роботи закладів на одну годину сприятиме поліпшенню економічної ситуації в місті і створенню додаткових робочих місць.

В Києві ресторанам можуть дозволити працювати до 23-00. Національна ресторанна асоціація України звернулася до Ради оборони міста Києва з проханням розглянути питання про подовження часу роботи суб’єктів господарювання столиці, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування, повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

Підприємці зазначають, що подовження роботи закладів на одну годину – до 23:00, сприятиме поліпшенню економічної ситуації в місті, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

"Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, економіка повинна отримувати податки, а люди - мати роботу.

Міська влада розгляне це питання виважено. Відбудеться зустріч з підприємцями для обговорення всіх його аспектів. А після цього питання розгляне Рада оборони столиці", - йдеться у повідомленні.

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