В Одесі кафе та ресторанам дозволили працювати до 23:00

Обмеження залишаються щодо розважальних заходів.

В Одесі вирішили піти назустріч бізнесу і продовжили час роботи закладів громадського харчування. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кафе та ресторанам дозволили працювати до 23:00, але є умови.

Обмеження залишаються щодо розважальних заходів: гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00.

За словами Кіпера, бізнес, у свою чергу, пообіцяв дотримуватися правил безпеки та відповідально дбати про персонал, який має вчасно добиратися додому.

Раніше ми писали, що в Києві ресторанам можуть дозволити працювати до 23-00.

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