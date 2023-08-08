Звільнення керівника юридичної особи за різними підставами: опубліковано тематичний огляд КГС ВС

У цьому огляді також наведені правові позиції щодо визначення юрисдикції справ у спорах фізичної особи з майновими вимогами до боржника у справі про банкрутство.

На сайті Верховного Суду опублікували огляд судової практики Касаційного господарського суду на тему «Розгляд в межах провадження у справі про банкрутство спорів, які виникають у трудових правовідносинах, а також щодо оплати праці, соціального захисту та пенсійного забезпечення працівників боржника».

У цьому огляді наведені правові позиції щодо:

визначення юрисдикції справ у спорах фізичної особи з майновими вимогами до боржника у справі про банкрутство;

звільнення керівника юридичної особи за різними підставами;

здійснення остаточного розрахунку між працівником та боржником;

звільнення в період перебування працівниці на лікарняному та в стані вагітності;

розгляду заяв Фонду соціального страхування України про визнання кредиторських вимог до боржника у вигляді капіталізованих платежів.

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