Звільнення керівника юридичної особи за різними підставами: опубліковано тематичний огляд КГС ВС

На сайті Верховного Суду опублікували огляд судової практики Касаційного господарського суду на тему «Розгляд в межах провадження у справі про банкрутство спорів, які виникають у трудових правовідносинах, а також щодо оплати праці, соціального захисту та пенсійного забезпечення працівників боржника».
У цьому огляді наведені правові позиції щодо:
- визначення юрисдикції справ у спорах фізичної особи з майновими вимогами до боржника у справі про банкрутство;
- звільнення керівника юридичної особи за різними підставами;
- здійснення остаточного розрахунку між працівником та боржником;
- звільнення в період перебування працівниці на лікарняному та в стані вагітності;
- розгляду заяв Фонду соціального страхування України про визнання кредиторських вимог до боржника у вигляді капіталізованих платежів.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.