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У Кодексі законів про працю може з’явитися ще один вихідний день

Депутат від «Слуги народу» пропонує запровадити в Україні День подяки та зробити його офіційним вихідним днем.

Лобіст, народний депутат Мар’ян Заблоцький робить усе, щоб Україна не потрапила до ЄС та не отримала промисловий безвіз: на чиєму він боці?

Народний депутат від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький публічно звинуватив ключові міністерства України, бо вони не підтримали його законопроект, який загрожує промисловому безвізу, спричинить підвищення цін на автомобілі та дозволить ввозити в Україну неліквідну продукцію з ЄС.

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Також пропонується визначити нові підстави для внесення до Реєстру корупціонерів.

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  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Звільнення керівника юридичної особи за різними підставами: опубліковано тематичний огляд КГС ВС

12:30, 8 серпня 2023
У цьому огляді також наведені правові позиції щодо визначення юрисдикції справ у спорах фізичної особи з майновими вимогами до боржника у справі про банкрутство.
Звільнення керівника юридичної особи за різними підставами: опубліковано тематичний огляд КГС ВС
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На сайті Верховного Суду опублікували огляд судової практики Касаційного господарського суду на тему «Розгляд в межах провадження у справі про банкрутство спорів, які виникають у трудових правовідносинах, а також щодо оплати праці, соціального захисту та пенсійного забезпечення працівників боржника». 

У цьому огляді наведені правові позиції щодо:

  • визначення юрисдикції справ у спорах фізичної особи з майновими вимогами до боржника у справі про банкрутство;
  • звільнення керівника юридичної особи за різними підставами;
  • здійснення остаточного розрахунку між працівником та боржником;
  • звільнення в період перебування працівниці на лікарняному та в стані вагітності;
  • розгляду заяв Фонду соціального страхування України про визнання кредиторських вимог до боржника у вигляді капіталізованих платежів.

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