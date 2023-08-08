Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Минюст предлагает ограничить сроки хранения данных о коррупционерах в Реестре коррупционеров и не вносить туда данные, если коррупционер уплатил админштраф

Также предлагается определить новые основания для внесения в Реестр коррупционеров.

Судьи просят реализовать свое право на свободное волеизъявление путем проведения собрания судей для избрания председателя суда

Что прямо сейчас происходит в Коминтерновском районном суде Одесской области.

Денис Маслов предлагает уточнить закон об отборе судей КСУ Совещательной группой

Предлагаемые изменения касаются полномочий съезда судей Украины.

Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость

Закон об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам вступит в силу в октябре.

Правительство предлагает установить основания для невнесения данных в Реестр коррупционеров

Кабмин предлагает усовершенствовать порядок привлечения к ответственности в сфере декларирования

  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Увольнение руководителя юридического лица по разным основаниям: опубликован тематический обзор КХС ВС

12:30, 8 августа 2023
В этом обзоре также приведены правовые позиции по определению юрисдикции дел по спорам физического лица с имущественными требованиями к должнику по делу о банкротстве.
Увольнение руководителя юридического лица по разным основаниям: опубликован тематический обзор КХС ВС
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На сайте Верховного Суда опубликовали обзор судебной практики Кассационного хозяйственного суда по теме «Рассмотрение в рамках производства по делу о банкротстве споров, возникающих в трудовых правоотношениях, а также по оплате труда, социальной защите и пенсионному обеспечению работников должника».

В этом обзоре приведены правовые позиции по:

  • определению юрисдикции дел по спорам физического лица с имущественными требованиями к должнику по делу о банкротстве;
  • увольнению руководителя юридического лица по разным основаниям;
  • осуществлению окончательного расчета между работником и должником;
  • увольнению в период пребывания работницы на больничном и в состоянии беременности;
  • рассмотрению заявлений Фонда социального страхования Украины о признании кредиторских требований к должнику в виде капитализированных платежей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео