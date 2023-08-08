Увольнение руководителя юридического лица по разным основаниям: опубликован тематический обзор КХС ВС

В этом обзоре также приведены правовые позиции по определению юрисдикции дел по спорам физического лица с имущественными требованиями к должнику по делу о банкротстве.

На сайте Верховного Суда опубликовали обзор судебной практики Кассационного хозяйственного суда по теме «Рассмотрение в рамках производства по делу о банкротстве споров, возникающих в трудовых правоотношениях, а также по оплате труда, социальной защите и пенсионному обеспечению работников должника».

В этом обзоре приведены правовые позиции по:

определению юрисдикции дел по спорам физического лица с имущественными требованиями к должнику по делу о банкротстве;

увольнению руководителя юридического лица по разным основаниям;

осуществлению окончательного расчета между работником и должником;

увольнению в период пребывания работницы на больничном и в состоянии беременности;

рассмотрению заявлений Фонда социального страхования Украины о признании кредиторских требований к должнику в виде капитализированных платежей.

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