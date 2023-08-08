Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада ввела в Гражданский кодекс новый объект гражданских прав – цифровые вещи

Парламент принял закон о цифровых вещах как объекте прав в Гражданском кодексе.

За несвоевременную подачу деклараций будут наказывать в автоматическом режиме, - Рада приняла законопроект

Ответственность за несвоевременное представление декларации будет наступать, независимо от того, были ли у субъекта декларирования уважительные основания подать электронную декларацию с опозданием.

Соломенский райсуд Киева временно получит двух судей – известны фамилии

Переехать в столицу на год планировали еще 11 судей.

Парламент принял закон, которым засекретил в Реестре судебных решений определенный вид определений хозяйственных судов

Верховная Рада внесла изменения в закон о доступе к судебным решениям по засекречиванию определенных категорий решений.

Политические партии смогут размещать средства на депозитном счете для получения пассивного дохода: Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о праве политических партий размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов.

  1. В Украине

Украинские производители способны производить значительное количество техники и оборудования для гуманитарного разминирования – Минэкономики

16:53, 8 августа 2023
Правительство настроено максимально использовать возможности украинских производителей, подчеркнула Юлия Свириденко.
Украинские производители способны производить значительное количество техники и оборудования для гуманитарного разминирования – Минэкономики
Источник фото: Олег Богачук / Цензор.НЕТ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Министр экономики Юлия Свириденко уверена, что отечественные производители способны производить значительное количество техники и оборудования, которая необходима для гуманитарного разминирования Украины.

Об этом она заявила во время совещания чиновников с представителями компаний-производителей техники и оборудования для разминирования и отметила, что в августе Правительство начинает работу над подготовкой проекта бюджета на следующий год и будет закладывать в него финансирование соответствующей бюджетной программы по закупке у отечественных производителей техники для обеспечения потребностей разминирования территории страны.

В свою очередь представители сообщили о готовности выпускать в год несколько десятков пиротехнических машин тяжелого типа со степенью локализации от 15% до 50%, до тысячи автомобилей для перевозки противоминных команд, машины для транспортировки взрывоопасных предметов, грузовые авто, бронированные погрузчики, до 5 единиц в месяц машин для подготовки почвы для разминирования.

«Отечественные производители имеют возможности, чтобы производить необходимую для разминирования технику и оборудование с высокой степенью локализации производства в Украине. Способны выпускать за год сотни единиц машин и другого оборудования для уничтожения или перевозки взрывоопасных предметов, транспортировки саперных расчетов, производить запчасти и переоборудовать гражданскую строительную технику под нужды разминирования», - отметила Юлия Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду