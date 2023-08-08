Украинские производители способны производить значительное количество техники и оборудования для гуманитарного разминирования – Минэкономики

Правительство настроено максимально использовать возможности украинских производителей, подчеркнула Юлия Свириденко.

Источник фото: Олег Богачук / Цензор.НЕТ

Министр экономики Юлия Свириденко уверена, что отечественные производители способны производить значительное количество техники и оборудования, которая необходима для гуманитарного разминирования Украины.

Об этом она заявила во время совещания чиновников с представителями компаний-производителей техники и оборудования для разминирования и отметила, что в августе Правительство начинает работу над подготовкой проекта бюджета на следующий год и будет закладывать в него финансирование соответствующей бюджетной программы по закупке у отечественных производителей техники для обеспечения потребностей разминирования территории страны.

В свою очередь представители сообщили о готовности выпускать в год несколько десятков пиротехнических машин тяжелого типа со степенью локализации от 15% до 50%, до тысячи автомобилей для перевозки противоминных команд, машины для транспортировки взрывоопасных предметов, грузовые авто, бронированные погрузчики, до 5 единиц в месяц машин для подготовки почвы для разминирования.

«Отечественные производители имеют возможности, чтобы производить необходимую для разминирования технику и оборудование с высокой степенью локализации производства в Украине. Способны выпускать за год сотни единиц машин и другого оборудования для уничтожения или перевозки взрывоопасных предметов, транспортировки саперных расчетов, производить запчасти и переоборудовать гражданскую строительную технику под нужды разминирования», - отметила Юлия Свириденко.

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