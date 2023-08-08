Українські виробники здатні виготовляти значну кількість техніки та обладнання для гуманітарного розмінування – Мінекономіки

Уряд налаштований максимально використати можливості українських виробників, наголосила Юлія Свириденко.

Джерело фото: Олег Богачук / Цензор.НЕТ

Міністр економіки Юлія Свириденко впевнена, що вітчизняні виробники здатні виготовляти значну кількість техніки та обладнання, що необхідна для гуманітарного розмінування України.

На цьому вона наголосила під час наради урядовців з представниками компаній-виробників техніки та обладнання для розмінування і зазначила, що в серпні Уряд розпочинає роботу над підготовкою проекту бюджету на наступний рік і буде закладати в нього фінансування відповідної бюджетної програми щодо закупівлі у вітчизняних виробників техніки для забезпечення потреб розмінування території країни.

У свою чергу, представники повідомили про готовність випускати на рік кілька десятків піротехнічних машин важкого типу з ступенем локалізації від 15% до 50%, до тисячі автомобілів для перевезення протимінних команд, машини для транспортування вибухонебезпечних предметів, вантажні авто, броньовані навантажувачі, до 5 одиниць на місяць машин для підготовки грунту для розмінування.

«Вітчизняні виробники мають спроможності, щоб виготовляти необхідну для розмінування техніку та обладнання з високим ступенем локалізації виробництва в Україні. Здатні випускати за рік сотні одиниць машин та іншого обладнання, для знищення або перевезення вибухонебезпечних предметів, транспортування саперних розрахунків, виготовляти запчастини та переобладнувати цивільну будівельну техніку під потреби з розмінування», - зазначила Юлія Свириденко.

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