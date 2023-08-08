Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Прокурорчик, хлопчик, порішав за кандидатську – у Львові прокурор та обвинувачені жваво поспілкувалися в судовому процесі

Прокурор отримав відвід та дисциплінарну скаргу, однак зміг уникнути більших неприємностей та повідомив про провокацію.

Голова НАЗК Новіков написав листа Денису Шмигалю з обуренням, що Кабмін реєструє законопроекти без дозволу НАЗК, документ

Єдиний орган з формування антикорупційної політики – це НАЗК: Голова НАЗК Олександр Новіков висловив Денису Шмигалю своє обурення, що Кабмін не запросив його на засідання Уряду, а Мінюст взагалі «привласнив» функції Агентства.

До КК внесуть зміни щодо звільнення за рішенням суду від подальшого відбуття покарання засуджених, які не відбули його через збройну агресію і тимчасову окупацію

Як пропонує Мінюст, до відбутого строку покарання суд буде зараховувати строк з дня, коли виконання покарання було унеможливлене внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації.

Правоохоронці розслідують 1,5 млн кримінальних проваджень, де не встановлений підозрюваний та жодній особі не повідомлено про підозру: Рада врегулює проблему

Які періоди не будуть включати до строків досудового розслідування: Комітет рекомендує Раді ухвалити закон.

Депутати пропонують обмежити зарплати та інше грошове забезпечення посадовців сумою у 100 тисяч грн

Зарплату та грошове забезпечення з бюджету, а також зарплату керівникам держпідприємств пропонується обмежити розміром в 100 тисяч грн.

  1. Відео
  2. / Суд інфо

Суддя КСУ Галина Юровська розповіла про індивідуалізацію юридичної відповідальності за митне правопорушення, відео

14:24, 8 серпня 2023
Також під час лекції виступили судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко та Олег Первомайський.
Суддя КСУ Галина Юровська розповіла про індивідуалізацію юридичної відповідальності за митне правопорушення, відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко, Олег Первомайський та Галина Юровська провели лекцію на тему «Індивідуалізація юридичної відповідальності за митне правопорушення. Юридичні позиції Конституційного Суду України».

Судді розповіли про ключові юридичні позиції, викладені в рішеннях Конституційного Суду України, стосовно окремих приписів Митного кодексу України.

Віктор Городовенко зосередив увагу на сформованих у рішеннях Суду позиціях щодо індивідуалізації юридичної відповідальності, зокрема у справі про призначення судом більш м’якого покарання особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості (Рішення № 15-рп/2004).

Також суддя окреслив ключові аспекти рішення, у якому Суд дослідив окремий припис абзацу другого статті 471 Митного кодексу України. Так, у рішенні Суд зазначив, що переміщення валютних цінностей у сумі, що перевищує еквівалент 10 тисяч євро, без їх попереднього декларування через митний кордон України особою, яка формою митного контролю обрала проходження (проїзд) через „зелений коридор“, із огляду на специфіку організації та реалізації такої форми переміщення валютних цінностей може відбуватися без дійсного наміру особи порушувати правила митного контролю, установлені законодавством України. Якщо такого наміру немає, фактично уся шкода для державних і суспільних інтересів полягатиме в неповідомленні держави про переміщення через її митний кордон зазначених валютних цінностей, а їх конфіскація як адміністративне стягнення набуватиме непомірно каральних ознак. Тому і суспільна користь від застосування такого адміністративного стягнення відповідно до статті 471 Кодексу є незначною, тоді як сама конфіскація валютних цінностей стає надмірним тягарем для права власності особи.

Олег Первомайський розповів про рішення, у якому предметом розгляду був припис абзацу другого статті 485 Митного кодексу України, що визначає санкцію за дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів.

Ухвалюючи рішення про неконституційність оспорюваного припису, Суд дійшов висновку, що цей припис не забезпечує бажаної гнучкості в діях та рішеннях органу державної влади під час визначення розміру штрафу щодо правопорушника з урахуванням усіх обставин справи. Тому внаслідок його застосування не забезпечено справедливий баланс між вимогами публічного інтересу та захистом права власності особи.

На ключових аспектах рішення, у якому Суд виклав юридичні позиції щодо припису статті 483 Митного кодексу України, наголосила Галина Юровська.

Цим приписом передбачено санкцію про накладення на осіб, які перемістили товар через кордон із приховуванням від митного контролю, штрафу в розмірі 100% вартості товарів, а також обов’язкову конфіскацію товарів. Суд визнав цей припис неконституційним. У Рішенні Суд зазначив, що накладення штрафу в розмірі, що дорівнює вартості товару, та конфіскація, що є обов'язковими, позбавили суди можливості врахувати індивідуальні обставини в кожному конкретному випадку порушення митних правил. Конституційний Суд України вважає, що для досягнення легітимної мети суд повинен мати дискрецію.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    суддя Господарського суду Тернопільської області