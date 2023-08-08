Судья КСУ Галина Юровская рассказала об индивидуализации юридической ответственности за таможенное правонарушение, видео

Также во время лекции выступили судьи Конституционного суда Украины Виктор Городовенко и Олег Первомайский.

Судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, Олег Первомайский и Галина Юровская провели лекцию по теме «Индивидуализация юридической ответственности за таможенное правонарушение. Юридические позиции Конституционного суда Украины».

Судьи рассказали о ключевых юридических позициях, изложенных в решениях Конституционного Суда Украины, относительно отдельных предписаний Таможенного кодекса Украины.

Віктор Городовенко зосередив увагу на сформованих у рішеннях Суду позиціях щодо індивідуалізації юридичної відповідальності, зокрема у справі про призначення судом більш м’якого покарання особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості (Рішення № 15-рп/2004).

Також суддя окреслив ключові аспекти рішення, у якому Суд дослідив окремий припис абзацу другого статті 471 Митного кодексу України. Так, у рішенні Суд зазначив, що переміщення валютних цінностей у сумі, що перевищує еквівалент 10 тисяч євро, без їх попереднього декларування через митний кордон України особою, яка формою митного контролю обрала проходження (проїзд) через „зелений коридор“, із огляду на специфіку організації та реалізації такої форми переміщення валютних цінностей може відбуватися без дійсного наміру особи порушувати правила митного контролю, установлені законодавством України. Якщо такого наміру немає, фактично уся шкода для державних і суспільних інтересів полягатиме в неповідомленні держави про переміщення через її митний кордон зазначених валютних цінностей, а їх конфіскація як адміністративне стягнення набуватиме непомірно каральних ознак. Тому і суспільна користь від застосування такого адміністративного стягнення відповідно до статті 471 Кодексу є незначною, тоді як сама конфіскація валютних цінностей стає надмірним тягарем для права власності особи.

Олег Первомайський розповів про рішення, у якому предметом розгляду був припис абзацу другого статті 485 Митного кодексу України, що визначає санкцію за дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів.

Ухвалюючи рішення про неконституційність оспорюваного припису, Суд дійшов висновку, що цей припис не забезпечує бажаної гнучкості в діях та рішеннях органу державної влади під час визначення розміру штрафу щодо правопорушника з урахуванням усіх обставин справи. Тому внаслідок його застосування не забезпечено справедливий баланс між вимогами публічного інтересу та захистом права власності особи.

На ключових аспектах рішення, у якому Суд виклав юридичні позиції щодо припису статті 483 Митного кодексу України, наголосила Галина Юровська.

Цим приписом передбачено санкцію про накладення на осіб, які перемістили товар через кордон із приховуванням від митного контролю, штрафу в розмірі 100% вартості товарів, а також обов’язкову конфіскацію товарів. Суд визнав цей припис неконституційним. У Рішенні Суд зазначив, що накладення штрафу в розмірі, що дорівнює вартості товару, та конфіскація, що є обов'язковими, позбавили суди можливості врахувати індивідуальні обставини в кожному конкретному випадку порушення митних правил. Конституційний Суд України вважає, що для досягнення легітимної мети суд повинен мати дискрецію.

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