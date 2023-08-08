АРМА працює над узгодженням постанов, що регулюють його діяльність

Обговорюють, зокрема, синхронізацію постанов Уряду зі змінами, якими було вдосконалено порядок повернення активів власникам після скасування арешту.

Агентство з розшуку та менеджменту активівпрацює над узгодженням нормативно-правових актів, що регулюють його діяльність. Про це повідомляє АРМА.

Голова АРМА Олена Дума взяла участь у засіданні Урядового комітету щодо узгодження низки постанов Кабміну, які регулюють діяльність АРМА, з нормами оновленого законодавства про Національне агентство, електронні комунікації та медіа.

Зокрема, проектом обговорюваного документу пропонується синхронізувати постанови Уряду, якими визначено порядок формування Громадської ради при АРМА (№86) та затверджено Положення про Нацагентство (№613), зі змінами до Спеціального закону про АРМА від 14 грудня 2021 року. Цими змінами було насамперед вдосконалено порядок повернення активів власникам після скасування арешту.

Під час обговорення Олена Дума зазначила, що нормативна база діяльності Агентства має бути взаємоузгодженою та гармонізованою із законодавством, яке постійно оновлюється, інакше окремі важливі норми неможливо реалізувати на практиці.

За підсумками засідання, проект розробленої АРМА постанови винесено на затвердження на засіданні Кабінету Міністрів.

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