Антиправительственный митинг в 2018 году: в Румынии передали в суд дела 16 полицейских

Прокуроры пришли к выводу, что в день проведения акции правоохранители Бухареста с нарушением законодательства отдали приказ о разгоне 30-тысячной демонстрации, а также применили силу и к людям, которые мирно протестовали.

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В Румынии передали в суд дела 16 правоохранителей, в том числе из высшего звена, по так называемому "делу 10 августа", которое касается антиправительственного протеста в 2018 году в Бухаресте. Об этом сообщает Digi24.

Среди них и правоохранители высшего руководящего звена: заместитель гендиректора генерального директората жандармерии Бухареста, который сейчас работает в генеральном инспекторате жандармерии Румынии; генеральный инспектор главного инспекторского отдела жандармерии Румынии и его заместитель.

Большинство обвиняют в злоупотреблении должностью или соучастии в таких действиях.

Прокуроры заявили, что в день проведения акции правоохранители Бухареста с нарушением законодательства отдали приказ о разгоне 30-тысячной демонстрации, а их вмешательство нарушило принципы обоснованности и пропорциональности, в частности, силу применяли и к людям, которые протестовали мирно.

"Действия ответчиков привели к ограничению свободы собраний, права на физическую и психологическую неприкосновенность демонстрантов, которые были на площади победы, и фундаментальных прав, гарантируемых конституцией Румынии и ЕКПЧ, а также нанесение физических страданий или физического вреда, который требовал лечения до 50 дней, 433 лицам", – заявили в прокуратуре.

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