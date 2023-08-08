Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судью Приморского райсуда Одессы Илью Лонского смогут взять под стражу

Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи.

Судья Верховного Суда Надежда Данилевич уволилась в отставку

Отставки судей Верховного Суда продолжаются.

Верховная Рада ввела в Гражданский кодекс новый объект гражданских прав – цифровые вещи

Парламент принял закон о цифровых вещах как объекте прав в Гражданском кодексе.

За несвоевременную подачу деклараций будут наказывать в автоматическом режиме, - Рада приняла законопроект

Ответственность за несвоевременное представление декларации будет наступать, независимо от того, были ли у субъекта декларирования уважительные основания подать электронную декларацию с опозданием.

Соломенский райсуд Киева временно получит двух судей – известны фамилии

Переехать в столицу на год планировали еще 11 судей.

  1. В мире

Антиправительственный митинг в 2018 году: в Румынии передали в суд дела 16 полицейских

21:47, 8 августа 2023
Прокуроры пришли к выводу, что в день проведения акции правоохранители Бухареста с нарушением законодательства отдали приказ о разгоне 30-тысячной демонстрации, а также применили силу и к людям, которые мирно протестовали.
Антиправительственный митинг в 2018 году: в Румынии передали в суд дела 16 полицейских
Фото: InquamPhotos/ Octav Ganea
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Румынии передали в суд дела 16 правоохранителей, в том числе из высшего звена, по так называемому "делу 10 августа", которое касается антиправительственного протеста в 2018 году в Бухаресте. Об этом сообщает Digi24.

Среди них и правоохранители высшего руководящего звена: заместитель гендиректора генерального директората жандармерии Бухареста, который сейчас работает в генеральном инспекторате жандармерии Румынии; генеральный инспектор главного инспекторского отдела жандармерии Румынии и его заместитель.

Большинство обвиняют в злоупотреблении должностью или соучастии в таких действиях.

Прокуроры заявили, что в день проведения акции правоохранители Бухареста с нарушением законодательства отдали приказ о разгоне 30-тысячной демонстрации, а их вмешательство нарушило принципы обоснованности и пропорциональности, в частности, силу применяли и к людям, которые протестовали мирно.

"Действия ответчиков привели к ограничению свободы собраний, права на физическую и психологическую неприкосновенность демонстрантов, которые были на площади победы, и фундаментальных прав, гарантируемых конституцией Румынии и ЕКПЧ, а также нанесение физических страданий или физического вреда, который требовал лечения до 50 дней, 433 лицам", – заявили в прокуратуре. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду