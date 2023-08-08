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У Кодексі законів про працю може з’явитися ще один вихідний день

Депутат від «Слуги народу» пропонує запровадити в Україні День подяки та зробити його офіційним вихідним днем.

Лобіст, народний депутат Мар’ян Заблоцький робить усе, щоб Україна не потрапила до ЄС та не отримала промисловий безвіз: на чиєму він боці?

Народний депутат від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький публічно звинуватив ключові міністерства України, бо вони не підтримали його законопроект, який загрожує промисловому безвізу, спричинить підвищення цін на автомобілі та дозволить ввозити в Україну неліквідну продукцію з ЄС.

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  1. У світі

Zoom повертає співробітників в офіси

13:47, 8 серпня 2023
Компанія заявила, що нова політика буде впроваджена в серпні та вересні, за поетапним графіком, який буде відрізнятися в залежності від країни.
Zoom повертає співробітників в офіси
Джерело фото: Reuters/ El Comercio
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Компанія Zoom, чий сервіс відеозв'язку став синонімом віддаленої роботи під час пандемії, наказала співробітникам повернутися в офіс.

Про це пише BBC.

У компанії заявили, що вважають «структурований гібридний підхід» найбільш ефективним, і люди, які живуть у межах 50 миль (80 км) від офісу, повинні працювати особисто принаймні двічі на тиждень.

Видання також пише, що Amazon і Disney є одними з компаній, які скоротили кількість днів віддаленої роботи.

Опитування показують, що співробітники все ще певною мірою тримаються за можливість працювати з дому.

Компанія заявила, що нова політика буде впроваджена в серпні та вересні, за поетапним графіком, який буде відрізнятися в залежності від країни.

У Zoom додали, що продовжуватимуть «наймати найкращі таланти, незалежно від місцезнаходження». Станом на кінець січня в компанії працювало близько 8 400 осіб, більше половини з яких базувалися в США.

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