Zoom повертає співробітників в офіси

Компанія заявила, що нова політика буде впроваджена в серпні та вересні, за поетапним графіком, який буде відрізнятися в залежності від країни.

Джерело фото: Reuters/ El Comercio

Компанія Zoom, чий сервіс відеозв'язку став синонімом віддаленої роботи під час пандемії, наказала співробітникам повернутися в офіс.

Про це пише BBC.

У компанії заявили, що вважають «структурований гібридний підхід» найбільш ефективним, і люди, які живуть у межах 50 миль (80 км) від офісу, повинні працювати особисто принаймні двічі на тиждень.

Видання також пише, що Amazon і Disney є одними з компаній, які скоротили кількість днів віддаленої роботи.

Опитування показують, що співробітники все ще певною мірою тримаються за можливість працювати з дому.

Компанія заявила, що нова політика буде впроваджена в серпні та вересні, за поетапним графіком, який буде відрізнятися в залежності від країни.

У Zoom додали, що продовжуватимуть «наймати найкращі таланти, незалежно від місцезнаходження». Станом на кінець січня в компанії працювало близько 8 400 осіб, більше половини з яких базувалися в США.

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