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  1. В Україні

Стало відомо, коли МВС дозволить оформлення купівлі-продажу авто у Дії

17:12, 14 серпня 2023
Переоформлення авто через Дію може запрацювати вже у вересні, — заступник глави МВС Богдан Драпʼятий.
Стало відомо, коли МВС дозволить оформлення купівлі-продажу авто у Дії

До кінця вересня українцям збираються дати можливість оформлювати договір купівлі-продажу транспортного засобу онлайн через Дію. Про це заявив під час телемарафону заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий.

"Наприкінці вересня плануємо разом із Мінцифри запровадити оформлення договору купівлі-продажу автомобіля онлайн. Громадянам не потрібно буде безпосередньо приходити до територіального сервісного центру, а вони зможуть через застосунок "Дія" оформити відповідний договір купівлі-продажу та отримати поштою номерний знак і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу", – розповів він. 

Раніше повідомлялося, що в Україні змінився алгоритм реєстрації нових авто. Тепер автосалони зможуть реєструвати транспортні засоби від імені покупця без необхідності нотаріального оформлення довіреності, а також необов’язковими тепер стають "транзитні" номерні знаки.

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