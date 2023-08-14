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  1. В Україні

На замовлення рф розганяли фейки про війну: у Києві затримали двох пропагандисток

17:35, 14 серпня 2023
Повідомляється, що зловмисниці масово поширювали дезінформацію про хід бойових дій та намагалися дискредитувати ЗСУ.
На замовлення рф розганяли фейки про війну: у Києві затримали двох пропагандисток
Фото: СБУ

СБУ затримала у Києві двох колаборанток, які працювали на головного редактора прокремлівського порталу «Вся Тверь» Олександра Зеніна.

Як повідомляє СБУ, вони щодня поширювали у Телеграм-каналах та соцмережах до 70 фейків про війну в Україні.

Насамперед зловмисниці масово «розганяли» дезінформацію про хід бойових дій та намагалися дискредитувати українських воїнів.

Повідомляється, що вони створили і самостійно адміністрували мережу проросійських Телеграм-каналів та спільнот у фейсбуці, яка охоплювала аудиторію у понад 10 тис. користувачів.

Матеріали для деструктивного контенту вони отримували у вигляді електронних «методичок».

За успішно виконані завдання російський пропагандист надсилав своїм підопічним до 10 тисяч.

СБУ пише, що Зенін координував свої дії з російськими спецслужбами і через публікації фігуранток намагався поширювати панічні настрої в українському суспільстві.

За даними слідства, ворожими поплічницями виявились дві безробітні киянки, які шукали роботу копірайтера на фріланс-біржах.

Таким чином вони потрапили у поле зору Зеніна, який за щомісячні «гонорари» залучив їх до співпраці у війні проти України.

Під час обшуків за місцями проживання у жінок вилучили комп’ютерну техніку, яку вони використовували для адміністрування ворожих інтернет-ресурсів.

Також виявлено електронний поштовий архів із доказами листування з російським пропагандистом.

Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Жінкам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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