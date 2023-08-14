Постраждали 113 будинків, серед них заклади освіти й памʼятник архітектури: Труханов розповів про наслідки обстрілу Одеси, відео

Також руйнувань зазнали заклади дошкільної освіти, центри розвитку, гуртожиток.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Як ми писали, вночі росія обстріляла Одесу дронами і ракетами. Внаслідок атаки різних руйнувань зазнали 113 будинків. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

З 113 будинків - 7 закладів освіти, один з яких - памʼятник архітектури.

«З семи постраждалих закладів освіти шість — розташовані у Приморському районі міста, ще один — у Хаджибейському районі. Також руйнувань зазнали заклади дошкільної освіти, центри розвитку, гуртожиток. Завдяки роботі підрозділів ДСНС пожежу локалізували швидко, бо це центр міста, старі будівлі, якби не загасили своєчасно, проблем було б ще більше», — сказав Труханов.

На місті працюють оперативні штаби, проводиться обстеження постраждалих квартир та ліквідація наслідків.

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