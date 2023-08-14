Пострадали 113 домов, среди них учебные заведения и памятник архитектуры: Труханов рассказал о последствиях обстрела Одессы, видео

Также разрушениям подверглись учреждения дошкольного образования, центры развития, общежитие.

Фото: Одесская областная прокуратура

Как мы писали, ночью рф обстреляла Одессу дронами и ракетами. В результате атаки разным разрушениям подверглись 113 домов. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Из 113 домов – 7 учебных заведений, одно из которых – памятник архитектуры.

«Из семи пострадавших учебных заведений шесть — расположены в Приморском районе города, еще одно — в Хаджибейском районе. Также разрушениям подверглись учреждения дошкольного образования, центры развития, общежитие. Благодаря работе подразделений ГСЧС пожар локализовали быстро, потому что это центр города, старые здания, если бы не потушили своевременно, проблем было бы еще больше», — сказал Труханов.

В городе работают оперативные штабы, проводится обследование пострадавших квартир и ликвидация последствий.

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