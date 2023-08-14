Скидки за километры: УЗ запускает 2-й этап «Железных друзей» в приложении

Теперь «обнимашки» можно обменивать на бонусы от партнеров программы.

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Укрзализныця запускает 2-й этап программы лояльности «Железные друзья» в приложении (программа предусматривает, что каждый километр поездки превращается в «обнимашки», их можно накапливать в профиле).

Так, теперь «обнимашки» можно обменивать на бонусы от партнеров программы. К проекту присоединились игроки украинского рынка: Uklon, WOG, Librarius, Планета Кино, Kilogames, Idealist, ONE LOVE coffee и другие крупные компании.

Так, например:

национальная сеть кинотеатров «Планета кино» предоставляет 40% скидки на сеанс в сети за 2000 «обнимашек».

сервис заказа перевозок Uklon предоставляет 15% скидки на поездку за 1500 «обнимашек» .

. Librarius предоставляет 15%-25% скидки на покупку книг за 1500 и 2500 «обнимашек» соответственно.

Idealist-Coffee предлагает «Железным Друзьям» экономить до 50% стоимости 15 шт дрип-кофе.

в кафе ONE LOVE на Центральном железнодорожном вокзале, можно получить скидку 15% на любой кофе в дорогу.

Как отмечают в УЗ, количество партнеров планируют увеличивать и дальше.

Однако теперь меняется логика начисления «обнимашек» в приложении – теперь они будут начисляться только на поездки, совершенные непосредственно владельцем аккаунта, а не на все приобретенные с аккаунта билеты.

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