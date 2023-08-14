Знижки за кілометри: УЗ запускає 2-й етап «Залізних друзів» в застосунку

Тепер «обіймашки» можна обмінювати на бонуси від партнерів.

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Укрзалізниця запускає 2-й етап програми лояльності «Залізні друзі» в застосунку (програма передбачає, що кожен кілометр подорожі перетворюється на «обіймашки», їх можна накопичувати у профілі).

Так, тепер «обіймашки» можна обмінювати на бонуси від партнерів. До проекту долучились гравці українського ринку: Uklon, WOG, Librarius, Планета Кіно, Kilogames, Idealist, ONE LOVE coffee та інші великі компанії.

Так, наприклад:

національна мережа кінотеатрів «Планета кіно» надає 40% знижки на сеанс у мережі за 2000 «обіймашок».

сервіс замовлення перевезень Uklon надає 15% знижки на поїздку за 1500 «обіймашок».

Librarius надає 15%-25% знижки на придбання книжок за 1500 та 2500 «обіймашок» відповідно.

Idealist-Coffee пропонує «Залізним Друзям» заощаджувати до 50% вартості 15 шт дріп-кави.

у кафе ONE LOVE на Центральному залізничному вокзалі, можна отримати знижку 15% на будь-яку каву в дорогу.

Як зазначають в УЗ, кількість партнерів планують збільшувати і надалі.

Однак тепер змінюється логіка нарахування «обіймашок» у застосунку – відтепер вони нараховуватимуться тільки на поїздки, здійснені безпосередньо власником акаунту, а не на всі придбані з акаунту квитки.

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