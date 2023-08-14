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  1. Суд інфо

Обрано голову Новоселицького районного суду Чернівецької області

11:30, 14 серпня 2023
Суд очолив Георгій Вівчар.
Обрано голову Новоселицького районного суду Чернівецької області
Фото: Новоселицький районний суд Чернівецької області
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10 серпня у Новоселицькому районному суді Чернівецької області провели збори суддів, під час яких шляхом таємного голосування обрали голову суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи. 

Суд очолив Вівчар Георгій Аурелович строком на три роки.

Раніше ми писали, що обрано голову Ананьївського райсуду Одеської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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