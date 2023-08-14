Telegram дасть доступ до функції сторіз усім користувачам

Сторіз у Telegram стануть доступними для всіх користувачів.

Джерело фото: picture-alliance/dpa/A. Shcherbak

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер уже впроваджує функції сторіз (історій) для усіх користувачів, а не тільки для тих, хто має платну підписку.

За словами Дурова, це ознаменує початок нового етапу в історії Telegram. 14 серпня месенджеру виповнилося десять років.

Як ми розповідали раніше, користувачі зможуть визначати аудиторію, хто зможе бачити кожну зі Stories. Історії будуть відображатися у верхній частині списку чатів за аналогією з Instagram та Facebook.

Також ми писали, що Youtube «скасовує» функцію Stories і пояснює, чому.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.