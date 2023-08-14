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Верховний Суд висловився стосовно доказового значення інформації, отриманої з сервісу Google Maps

Враховуючи сучасний розвиток інформаційних та цифрових технологій, дані з Google Maps можна вважати допустимим та достовірними доказами, оскільки вони збираються з різних джерел, - позиція Верховного Суду.

Андрій Костін підписав концепцію «Прокурор Громади», за яким окремі прокурори стануть «прокурорами громад»

В Офісі Генпрокурора повідомили, що Андрій Костін підписав концепцію проєкту «Прокурор Громади»: оцінка ефективності роботи таких прокурорів буде грунтуватися і на загальному внеску у життя громади.

Виїзди чиновників та депутатів за кордон: чи досі треба захищати від журналістів ці «персональні» дані

Законодавство досі закриває від суспільства та ЗМІ інформацію про виїзд за кордон посадовців – чи не час парламентарям відкрити ці дані.

До КК внесуть зміни щодо звільнення за рішенням суду від подальшого відбуття покарання засуджених, які не відбули його через збройну агресію і тимчасову окупацію

Як пропонує Мінюст, до відбутого строку покарання суд буде зараховувати строк з дня, коли виконання покарання було унеможливлене внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації.

Суддя купив в кабінет телевізор, але невідомі вмонтували в нього записуючий пристрій

Скандальний інцидент стався в Івано-Франківській області.

  1. Суспільство

Telegram дасть доступ до функції сторіз усім користувачам

11:51, 14 серпня 2023
Сторіз у Telegram стануть доступними для всіх користувачів.
Telegram дасть доступ до функції сторіз усім користувачам
Джерело фото: picture-alliance/dpa/A. Shcherbak
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Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер уже впроваджує функції сторіз (історій) для усіх користувачів, а не тільки для тих, хто має платну підписку.

За словами Дурова, це ознаменує початок нового етапу в історії Telegram. 14 серпня месенджеру виповнилося десять років.

Як ми розповідали раніше, користувачі зможуть визначати аудиторію, хто зможе бачити кожну зі Stories. Історії будуть відображатися у верхній частині списку чатів за аналогією з Instagram та Facebook.

Також ми писали, що Youtube «скасовує» функцію Stories і пояснює, чому.

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