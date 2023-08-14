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Понятие «повторяемость» как основание для применения санкции со стороны Гоструда, - позиция ВС

Верховный Суд разъяснил понятие «повторяемости» как условия применения к правонарушителю санкции, предусмотренной абзацем третьим части второй статьи 265 КЗоТ Украины.

Верховная Рада собирается изменить закон о национальных меньшинствах, чтобы привести его в соответствие с выводом Венецианской комиссии

В частности, предлагается установить, что отдельные ограничения права на использование языка национального меньшинства не применяются к языку государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, с момента соответствующего признания и в течение 5 лет со дня принятия Верховной Радой решения об отмене такого статуса.

Верховный Суд высказался по поводу доказательного значения информации, полученной с сервиса Google Maps

Учитывая современное развитие информационных и цифровых технологий, данные из Google Maps можно считать допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они собираются из разных источников, - позиция Верховного Суда.

Андрей Костин подписал концепцию «Прокурор Общины», согласно которой отдельные прокуроры станут «прокурорами общин»

В Офисе Генпрокурора сообщили, что Андрей Костин подписал концепцию проекта «Прокурор Общины»: оценка эффективности работы таких прокуроров будет основываться и на общем вкладе в жизнь общины.

Выезды чиновников и депутатов за границу: нужно ли до сих пор защищать от журналистов эти «персональные» данные

Законодательство до сих пор закрывает от общества и СМИ информацию о выезде за границу должностных лиц – не пора ли парламентариям открыть эти данные.

  1. Общество

Telegram даст доступ к функции сториз всем пользователям

11:51, 14 августа 2023
Сториз в Telegram станут доступными для всех пользователей.
Telegram даст доступ к функции сториз всем пользователям
Источник фото: picture-alliance/dpa/A. Shcherbak
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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер уже внедряет функции сториз (историй) для всех пользователей, а не только для тех, кто имеет платную подписку.

По словам Дурова, это ознаменует начало нового этапа в истории Telegram. 14 августа мессенджеру исполнилось десять лет.

Как мы рассказывали ранее, пользователи смогут определять аудиторию, кто сможет видеть каждую из Stories. Истории будут отображаться в верхней части списка чатов по аналогии с Instagram и Facebook.

Также мы писали, что Youtube «отменяет» функцию Stories и объясняет, почему.

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