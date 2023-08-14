Telegram даст доступ к функции сториз всем пользователям

Сториз в Telegram станут доступными для всех пользователей.

Источник фото: picture-alliance/dpa/A. Shcherbak

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер уже внедряет функции сториз (историй) для всех пользователей, а не только для тех, кто имеет платную подписку.

По словам Дурова, это ознаменует начало нового этапа в истории Telegram. 14 августа мессенджеру исполнилось десять лет.

Как мы рассказывали ранее, пользователи смогут определять аудиторию, кто сможет видеть каждую из Stories. Истории будут отображаться в верхней части списка чатов по аналогии с Instagram и Facebook.

Также мы писали, что Youtube «отменяет» функцию Stories и объясняет, почему.

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