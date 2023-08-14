В Армении погиб временный поверенный Украины Александр Сенченко.
Информацию о гибели дипломата подтвердили в МИДе.
«Министерство иностранных дел Украины с глубокой печалью сообщает о трагической смерти 13 августа 2023 года опытного и высококвалифицированного дипломата, временного поверенного в делах Украины в Республике Армения Александра Анатольевича Сенченко», - говорится в сообщении.
Ранее СМИ Армении сообщили, что дипломат утонул на озере Севан в воскресенье.
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