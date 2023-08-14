Інформацію про загибель дипломата підтвердили в МЗС.

Джерело фото: armenia.mfa.gov.ua

У Вірменії загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко.

Інформацію про загибель дипломата підтвердили в МЗС.

«Міністерство закордонних справ України з глибоким сумом сповіщає про трагічну смерть 13 серпня 2023 року досвідченого і висококваліфікованого дипломата, тимчасового повіреного у справах України в Республіці Вірменія Олександра Анатолійовича Сенченка», - сказано у повідомленні.

Раніше ЗМІ Вірменії повідомили, що дипломат потонув на озері Севан у неділю.

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