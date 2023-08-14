«Полював» за позиціями української артилерії під Авдіївкою: затримали ворожого агента

Як повідомляється, житель Покровська перейшов на бік рф і зливав дані про кількість та види важкої бронетехніки українських військ, яка прямувала на передню лінію східного фронту.

Фото: СБУ

Служба безпеки затримала російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення ЗСУ поблизу передової у Донецькій області.

Як повідомляє СБУ, ворожим інформатором мешканець Покровська, якого рф дистанційно залучила до співпраці. Він був на прямому зв’язку з кадровим співробітником гру рф.

Зазначається, що на початку серпня чоловік отримав від свого російського «куратора» першочергове завдання – виявити бойові позиції реактивної та ствольної артилерії ЗСУ на Авдіївському напрямку.

Також поплічник агресора приховано фіксував кількість та види важкої бронетехніки українських військ, яка рухалась на передню лінію східного фронту.

Крім того, він «зливав» російській спецслужбі інформацію про наявність захисних інженерних споруд поблизу місцевих залізничних станцій та мостів.

За даними СБУ, розвідінформація потрібна була загарбникам для планування бойових операцій, у тому числі щодо спроб вогневого ураження позицій української артилерії.

Зловмисника затримали під час дорозвідки місцевості поблизу одного з інфраструктурних об’єктів.

У поле зору росіян він потрапив через свої регулярні антиукраїнські дописи у забороненій соцмережі «Однокласники».

Зв’язок з окупантами підтримував через власний акаунт, з якого реєструвався у російських пабліках.

У «звітах» він детально описував об’єкти спостереження та їхню геолокацію з прив’язкою до місцевості.

Затриманому повідомили про підозру у надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ.

Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми.

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