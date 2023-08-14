«Охотился» за позициями украинской артиллерии под Авдеевкой: задержали вражеского агента

Служба безопасности задержала российского агента, собиравшего разведданные о дислокации и перемещении ВСУ вблизи передовой в Донецкой области.
Как сообщает СБУ, вражеским информатором житель Покровска, которого рф дистанционно привлекла к сотрудничеству. Он был на прямой связи с кадровым сотрудником гру рф.
Отмечается, что в начале августа мужчина получил от своего российского куратора первоочередную задачу - выявить боевые позиции реактивной и ствольной артиллерии ВСУ на Авдеевском направлении.
Также приспешник агрессора скрыто фиксировал количество и виды тяжелой бронетехники украинских войск, которая двигалась на переднюю линию восточного фронта.
Кроме того, он «сливал» российской спецслужбе информацию о наличии защитных инженерных сооружений вблизи местных железнодорожных станций и мостов.
По данным СБУ, развединформация потребовалась захватчикам для планирования боевых операций, в том числе по попыткам огневого поражения позиций украинской артиллерии.
Злоумышленник был задержан во время доразведки местности вблизи одного из инфраструктурных объектов.
В поле зрения россиян он попал из-за своих регулярных антиукраинских сообщений в запрещенной соцсети «Одноклассники».
Связь с оккупантами поддерживал через собственный аккаунт, с которого регистрировался в российских пабликах.
В отчетах он подробно описывал объекты наблюдения и их геолокацию с привязкой к местности.
Задержанному сообщили о подозрении в предоставлении вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ.
Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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