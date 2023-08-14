«Охотился» за позициями украинской артиллерии под Авдеевкой: задержали вражеского агента

Как сообщается, житель Покровска перешел на сторону рф и сливал данные о количестве и видах тяжелой бронетехники украинских войск, которая направлялась на переднюю линию восточного фронта.

Фото: СБУ

Служба безопасности задержала российского агента, собиравшего разведданные о дислокации и перемещении ВСУ вблизи передовой в Донецкой области.

Как сообщает СБУ, вражеским информатором житель Покровска, которого рф дистанционно привлекла к сотрудничеству. Он был на прямой связи с кадровым сотрудником гру рф.

Отмечается, что в начале августа мужчина получил от своего российского куратора первоочередную задачу - выявить боевые позиции реактивной и ствольной артиллерии ВСУ на Авдеевском направлении.

Также приспешник агрессора скрыто фиксировал количество и виды тяжелой бронетехники украинских войск, которая двигалась на переднюю линию восточного фронта.

Кроме того, он «сливал» российской спецслужбе информацию о наличии защитных инженерных сооружений вблизи местных железнодорожных станций и мостов.

По данным СБУ, развединформация потребовалась захватчикам для планирования боевых операций, в том числе по попыткам огневого поражения позиций украинской артиллерии.

Злоумышленник был задержан во время доразведки местности вблизи одного из инфраструктурных объектов.

В поле зрения россиян он попал из-за своих регулярных антиукраинских сообщений в запрещенной соцсети «Одноклассники».

Связь с оккупантами поддерживал через собственный аккаунт, с которого регистрировался в российских пабликах.

В отчетах он подробно описывал объекты наблюдения и их геолокацию с привязкой к местности.

Задержанному сообщили о подозрении в предоставлении вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ.

Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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