Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Банк отказал в открытии счета на денежную помощь, требуя наличия смартфона и цифровой подписи: что решила Большая Палата

Истец указал на незаконность отказа банковских учреждений в открытии ему банковского счета для «єПідтримки» путем использования смартфона, который истец иметь не обязан.

100-дневная забастовка: сценаристы Голливуда демонстрируют единство и ведут борьбу с искусственным интеллектом

Забастовка сценаристов Голливуда преодолела свой 100-дневный рубеж. Переговоры по отраслевому соглашению зашли в тупик, а люди на пикетах протестовали против игнорирования их требований. Среди требований – ограничение искусственного интеллекта при создании контента.

Конкурсы на должности судей, которые начнутся до конца 2023 года и в 2024 году - планы ВККС

Осенью будет возобновлено квалификационное оценивание судей, а в 2024 году состоится новый отбор на должности судей первой инстанции.

Расходы прокуратуры отнесли к первоочередным для Госказначейства

Их приравняли по статусу к расходам на национальную безопасность и оборону

Жители временно оккупированных территорий могут зарегистрироваться в другом жилье без снятия с места своего предыдущего проживания

Кабмин утвердил Порядок внесения сведений об адресе задекларированного или зарегистрированного места жительства, находящегося на временно оккупированной территории Украины, а также территориях, на которых ведутся боевые действия.

  1. В Украине

«Охотился» за позициями украинской артиллерии под Авдеевкой: задержали вражеского агента

21:45, 14 августа 2023
Как сообщается, житель Покровска перешел на сторону рф и сливал данные о количестве и видах тяжелой бронетехники украинских войск, которая направлялась на переднюю линию восточного фронта.
«Охотился» за позициями украинской артиллерии под Авдеевкой: задержали вражеского агента
Фото: СБУ

Служба безопасности задержала российского агента, собиравшего разведданные о дислокации и перемещении ВСУ вблизи передовой в Донецкой области.

Как сообщает СБУ, вражеским информатором житель Покровска, которого рф дистанционно привлекла к сотрудничеству. Он был на прямой связи с кадровым сотрудником гру рф.

Отмечается, что в начале августа мужчина получил от своего российского куратора первоочередную задачу - выявить боевые позиции реактивной и ствольной артиллерии ВСУ на Авдеевском направлении.

Также приспешник агрессора скрыто фиксировал количество и виды тяжелой бронетехники украинских войск, которая двигалась на переднюю линию восточного фронта.

Кроме того, он «сливал» российской спецслужбе информацию о наличии защитных инженерных сооружений вблизи местных железнодорожных станций и мостов.

По данным СБУ, развединформация потребовалась захватчикам для планирования боевых операций, в том числе по попыткам огневого поражения позиций украинской артиллерии.

Злоумышленник был задержан во время доразведки местности вблизи одного из инфраструктурных объектов.

В поле зрения россиян он попал из-за своих регулярных антиукраинских сообщений в запрещенной соцсети «Одноклассники».

Связь с оккупантами поддерживал через собственный аккаунт, с которого регистрировался в российских пабликах.

В отчетах он подробно описывал объекты наблюдения и их геолокацию с привязкой к местности.

Задержанному сообщили о подозрении в предоставлении вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ.

Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду