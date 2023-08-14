17 и 18 августа состоится заседание Совета судей Украины – какие вопросы поднимут

В четверг, 17 августа, и в пятницу, 18 августа, в Киеве состоится заседание Совета судей Украины.
Она запланировано на 10:00.
Как сообщили в Совете судей, на повестку дня заседания будет вынесено 7 вопросов:
- Относительно проблемных аспектов, возникающих при принятии судами судебных дел, территориальная подсудность которых была изменена в связи с военным положением.
- О результатах изучения материального и финансового состояния Государственного предприятия «Санаторно-курортный лечебный центр "Шкло"».
- Об организационном и финансовом обеспечении деятельности органов судебной власти Государственной судебной администрацией Украины в 2022 году и первом полугодии 2023 года.
- Относительно ограничений, связанных с пересечением государственной границы в условиях военного положения.
- О проекте Модельной программы прохождение студентами практики в судах.
- О поощрениях.
- Разное.
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