17 и 18 августа состоится заседание Совета судей Украины – какие вопросы поднимут

На повестку дня заседания будет вынесено 7 вопросов.

В четверг, 17 августа, и в пятницу, 18 августа, в Киеве состоится заседание Совета судей Украины.

Она запланировано на 10:00.

Как сообщили в Совете судей, на повестку дня заседания будет вынесено 7 вопросов:

Относительно проблемных аспектов, возникающих при принятии судами судебных дел, территориальная подсудность которых была изменена в связи с военным положением. О результатах изучения материального и финансового состояния Государственного предприятия «Санаторно-курортный лечебный центр "Шкло"». Об организационном и финансовом обеспечении деятельности органов судебной власти Государственной судебной администрацией Украины в 2022 году и первом полугодии 2023 года. Относительно ограничений, связанных с пересечением государственной границы в условиях военного положения. О проекте Модельной программы прохождение студентами практики в судах. О поощрениях. Разное.

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