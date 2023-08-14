Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался по поводу доказательного значения информации, полученной с сервиса Google Maps

Учитывая современное развитие информационных и цифровых технологий, данные из Google Maps можно считать допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они собираются из разных источников, - позиция Верховного Суда.

Андрей Костин подписал концепцию «Прокурор Общины», согласно которой отдельные прокуроры станут «прокурорами общин»

В Офисе Генпрокурора сообщили, что Андрей Костин подписал концепцию проекта «Прокурор Общины»: оценка эффективности работы таких прокуроров будет основываться и на общем вкладе в жизнь общины.

Выезды чиновников и депутатов за границу: нужно ли до сих пор защищать от журналистов эти «персональные» данные

Законодательство до сих пор закрывает от общества и СМИ информацию о выезде за границу должностных лиц – не пора ли парламентариям открыть эти данные.

В УК внесут изменения об освобождении по решению суда от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших его из-за вооруженной агрессии и временной оккупации

Как предлагает Минюст, в отбытый срок наказания суд будет зачислять срок со дня, когда исполнение наказания было невозможно в результате вооруженной агрессии, временной оккупации.

Судья купил в кабинет телевизор, но неизвестные вставили в него записывающее устройство

Скандальный инцидент произошел в Ивано-Франковской области.

  1. Общество

Какой праздник 14 августа: приметы, традиции и запреты

10:38, 14 августа 2023
Верующие празднуют Маковия или Медовый Спас.
Какой праздник 14 августа: приметы, традиции и запреты
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

У понеділок, 14 серпня, в Україні в світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні святкують Всесвітній день ящірки.  На сьогодні існує близько 6263 видів ящірок. Багато з них перебувають під загрозою зникнення. Втрата середовища проживання, а також поява нових хижаків, таких як собаки і кішки, є основними загрозами для цих плазунів.

Також 14 серпня День зведення татуювання. Часто татуювання сприймається як постійний знак, символ якоїсь події чи моменту, яку людина хоче запам'ятати назавжди.

Ще у Португалії відзначають День народження кориди, а у Пакистані - День незалежності.

Віряни святкують Медовий Спас (Маковія). Медовим Спасом у народі називають православне свято в перший день Успенського посту, встановлене в 9 столітті на честь винесення Древ Хреста Господнього. У Константинополі з давніх років існував звичай проносити Чесне Древо Хреста вулицями міста. Вважалося, що це захистить жителів від усіляких хвороб. 

За традицією на Медовий Спас люди йдуть до церкви і освячують баночки з медом, фрукти, овочі. Також робили спеціальні букети-обереги з маківок, польових квітів, які також освячували. Серпень в наших предків вважався місяцем щедрості та нового урожаю.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: все ще можна помітити цвіт кульбаб — до теплої осені;
  • вже немає квітів троянди — чекайте на швидкий прихід холодів;
  • малина в лісі велика — пора вже сіяти озимі;
  • погода на Маковія показує, якою вона буде 28 серпня;
  • олені заходять у воду — в річках вже купатися не можна;
  • на вулиці сильний вітер — зима буде сніжною та холодною.

Що не можна робити в цей день

  • Це перший день Успенського посту, тому не можна їсти м'ясних, рибних, молочних продуктів.
  • Також не рекомендовано сваритися, лихословити.
  • Не можна лінуватися, просто без діла лежати на дивані.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео