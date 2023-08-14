Яке свято 14 серпня: прикмети, традиції і заборони

Віряни святкують Маковія або ж Медовий Спас.

У понеділок, 14 серпня, в Україні в світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні святкують Всесвітній день ящірки. На сьогодні існує близько 6263 видів ящірок. Багато з них перебувають під загрозою зникнення. Втрата середовища проживання, а також поява нових хижаків, таких як собаки і кішки, є основними загрозами для цих плазунів.

Також 14 серпня День зведення татуювання. Часто татуювання сприймається як постійний знак, символ якоїсь події чи моменту, яку людина хоче запам'ятати назавжди.

Ще у Португалії відзначають День народження кориди, а у Пакистані - День незалежності.

Віряни святкують Медовий Спас (Маковія). Медовим Спасом у народі називають православне свято в перший день Успенського посту, встановлене в 9 столітті на честь винесення Древ Хреста Господнього. У Константинополі з давніх років існував звичай проносити Чесне Древо Хреста вулицями міста. Вважалося, що це захистить жителів від усіляких хвороб.

За традицією на Медовий Спас люди йдуть до церкви і освячують баночки з медом, фрукти, овочі. Також робили спеціальні букети-обереги з маківок, польових квітів, які також освячували. Серпень в наших предків вважався місяцем щедрості та нового урожаю.

Серед наших предків існувало чимало прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: все ще можна помітити цвіт кульбаб — до теплої осені;

вже немає квітів троянди — чекайте на швидкий прихід холодів;

малина в лісі велика — пора вже сіяти озимі;

погода на Маковія показує, якою вона буде 28 серпня;

олені заходять у воду — в річках вже купатися не можна;

на вулиці сильний вітер — зима буде сніжною та холодною.

Що не можна робити:

Це перший день Успенського посту, тому не можна їсти м'ясних, рибних, молочних продуктів.

Також не рекомендовано сваритися, лихословити.

Не можна лінуватися, просто без діла лежати на дивані.

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