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Яке свято 14 серпня: прикмети, традиції і заборони

10:38, 14 серпня 2023
Віряни святкують Маковія або ж Медовий Спас.
Яке свято 14 серпня: прикмети, традиції і заборони
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У понеділок, 14 серпня, в Україні в світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні святкують Всесвітній день ящірки.  На сьогодні існує близько 6263 видів ящірок. Багато з них перебувають під загрозою зникнення. Втрата середовища проживання, а також поява нових хижаків, таких як собаки і кішки, є основними загрозами для цих плазунів.

Також 14 серпня День зведення татуювання. Часто татуювання сприймається як постійний знак, символ якоїсь події чи моменту, яку людина хоче запам'ятати назавжди.

Ще у Португалії відзначають День народження кориди, а у Пакистані - День незалежності.

Віряни святкують Медовий Спас (Маковія). Медовим Спасом у народі називають православне свято в перший день Успенського посту, встановлене в 9 столітті на честь винесення Древ Хреста Господнього. У Константинополі з давніх років існував звичай проносити Чесне Древо Хреста вулицями міста. Вважалося, що це захистить жителів від усіляких хвороб. 

За традицією на Медовий Спас люди йдуть до церкви і освячують баночки з медом, фрукти, овочі. Також робили спеціальні букети-обереги з маківок, польових квітів, які також освячували. Серпень в наших предків вважався місяцем щедрості та нового урожаю.

Серед наших предків існувало чимало прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: все ще можна помітити цвіт кульбаб — до теплої осені;
  • вже немає квітів троянди — чекайте на швидкий прихід холодів;
  • малина в лісі велика — пора вже сіяти озимі;
  • погода на Маковія показує, якою вона буде 28 серпня;
  • олені заходять у воду — в річках вже купатися не можна;
  • на вулиці сильний вітер — зима буде сніжною та холодною.

Що не можна робити:

  • Це перший день Успенського посту, тому не можна їсти м'ясних, рибних, молочних продуктів.
  • Також не рекомендовано сваритися, лихословити.
  • Не можна лінуватися, просто без діла лежати на дивані.

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