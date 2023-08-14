Хто із пенсіонерів отримає грошову виплату до Дня Незалежності

Постанову прийнято на виконання Закону України, яким визначено, що держава щороку до Дня Незалежності надаватиме разову грошову виплату.

Джерело фото: Уніан

У серпні Пенсійний фонд України здійснює фінансування разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Постанову прийнято на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань», яким визначено, що держава щороку до Дня Незалежності надаватиме разову грошову виплату.

Постановою передбачено, що пенсіонери, які мають право на таку виплату, отримають її разом із пенсією.

Кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, ПФУ перераховує на рахунки військових частин, установ, організацій, де особи проходять службу.

Іншим особам, які мають право на разову грошову виплату і які не є пенсіонерами та/або не перебувають на службі, допомога виплачується за їх зверненнями до органів ПФУ із документами, що підтверджують право на таку виплату, та даними про поточний рахунок, відкритий на ім’я особи в уповноваженому банку.

Постановою визначено такі розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи ‒ 3 100 грн;

II групи ‒ 2 900 грн;

III групи ‒ 2 700 грн;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків ‒ 1 000 грн;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 грн;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 грн;

членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України –

1 000 грн.;

1 000 грн.; учасникам війни та колишнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450 грн.

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