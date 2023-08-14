До Києва вперше від початку війни прибув глава Мінфіну Німеччини Крістіан Лінднер

Востаннє Лінднер був у Києві на початку 2020 року.

Фото: reuters

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вранці у понеділок, 14 серпня, прибув з візитом до Києва, повідомила пресслужба Мінфіну Німеччини.

Це його перший візит до України з початку повномасштабного російського вторгнення. Востаннє Лінднер був у Києві на початку 2020 року.

За його словами, сьогодні він обговорюватиме із українськими представниками влади конкретні кроки, як Федеральне міністерство фінансів може підтримати українську сторону.

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